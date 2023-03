La sous-ministre aux affaires francophones de l’Ontario part à la retraite

Le ministère des Affaires francophones de l’Ontario perdra l’une de ses plus hautes fonctionnaires à la fin du mois. La sous-ministre Marie-Lison Fougère, l’une des artisanes de la création de l’Université de l’Ontario français, partira à la retraite le 31 mars après une carrière de plus de 30 ans au gouvernement ontarien.

La secrétaire du Conseil des ministres, Michelle E. DiEmanuele, a annoncé la nouvelle en janvier dans un mémo interne dont Le Devoir a obtenu copie. Marie-Lison Fougère, native de Rimouski, a joué un rôle « instrumental » dans la création de la première université de langue française de la province, à Toronto, selon la secrétaire du Conseil des ministres. Elle a aussi mené la modernisation de la Loi sur les services en français, qui s’est concrétisée en 2021.

La sous-ministre originaire du Bas-Saint-Laurent a été « une militante pour l’intégration de perspectives francophones et féminines dans les politiques, programmes et initiatives de la fonction publique ontarienne », explique Michelle E. DiEmanuele dans le mémo. « Marie-Lison a été une conseillère, partenaire et championne de la vitalité de différentes communautés sous-représentés », lit-on dans la lettre.

« Nous prévoyons annoncer la nomination d’un nouveau sous-ministre des Affaires francophones dans les prochaines semaines », a fait savoir une porte-parole du gouvernement.

Il s’agit du deuxième départ d’une membre importante de la francophonie ontarienne en très peu de temps. Le 3 mars, la commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke — elle-même une ancienne sous-ministre adjointe aux Affaires francophones — a quitté son poste. L’Ombudsman de l’Ontario, son supérieur, n’a pas encore expliqué les raisons de son départ. Elle est remplacée sur une base intérimaire par son adjoint, Carl Bouchard.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.