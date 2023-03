L’entrepreneur Serge Mainville conteste la «liste noire» de Montréal

Le fondateur d’Entreprises K.L. Mainville, importante compagnie de déneigement, a été inscrit sur la « liste noire » de Montréal. Ne pouvant plus participer à des appels d’offres pour cinq ans, Serge Mainville attaque maintenant devant les tribunaux la décision de la métropole, soutenant qu’elle n’a pas les compétences pour le bannir des contrats.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a déclaré Serge Mainville inadmissible aux contrats de la métropole, mercredi dernier. La Ville reproche à l’entrepreneur d’avoir permis à Louis-Victor Michon de travailler dans l’exécution de contrats municipaux alors qu’il était déjà inscrit à la « liste noire » de Montréal pour des faits relatifs à de la collusion.

Cette décision fait écho à une enquête du Bureau de l’inspectrice générale (BIG), publiée en juin. Le rapport révélait qu’Entreprises K.L. Mainville (EKLM) avait sous-traité pendant des années des contrats de déneigement à Excavation Bromont, entreprise dont Daniel Girard était propriétaire sur papier, mais qui était contrôlée dans les faits par Louis-Victor Michon grâce à un système de prête-noms.

L’inspectrice générale de Montréal, Brigitte Bishop, soutenait alors que Serge Mainville connaissait le statut d’inadmissibilité de Louis-Victor Michon et le fait qu’il contrôlait Excavation Bromont.

EKLM toujours admissible

Cette semaine, le comité exécutif a également banni des contrats municipaux Louis-Victor Michon pour une période de cinq ans, Excavation Bromont pour une période de quatre ans et Daniel Girard pour une période de trois ans.

Par ailleurs, la Ville n’a pas déclaré inadmissible EKLM — aujourd’hui Valosphère Environnement — comme le recommandait l’inspectrice générale de Montréal. Elle lui impose plutôt « des mesures particularisées de contrôle […] pour une durée de 5 ans » pour s’assurer qu’elle respecte la réglementation.

Le lendemain de la décision, jeudi, Serge Mainville a entamé les procédures judiciaires pour contester la décision. Il soutient que le registre des personnes inadmissibles tenu par la Ville de Montréal n’est pas de compétence municipale. Les plaidoiries se dérouleront les 21 et 22 mars prochains.

Au Devoir, Serge Mainville s’est défendu d’avoir été au courant du stratagème de prête-noms d’Excavation Bromont : « J’ai engagé Excavation Bromont qui est Daniel Girard. J’ai signé le contrat avec Daniel Girard. La certification de l’AMF [Autorité des marchés financiers, ndlr], c’est Daniel Girard. L’assurance, c’est Daniel Girard. C’est tout Daniel Girard. Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne suis toujours pas pour faire une enquête. »

« Rétablir sa réputation »

Dans les mois qui ont suivi la décision du BIG, Serge Mainville d’EKLM a quitté l’entreprise qu’il avait créée en 2004. « Je n’irai plus jamais dans ce domaine-là. C’est un domaine qui me pue au nez. C’est un domaine de gros joueurs, avec des entreprises étrangères », dit-il, estimant que le BIG n’oserait jamais poursuivre les multinationales du secteur « parce qu’ils ont des étages d’avocats ».

Pourquoi entamer des démarches s’il se retire du secteur ? Il soutient vouloir « rétablir sa réputation » et enlever « cette tache à son C.V. » qui peut nuire au financement de ses autres entreprises dans l’immobilier et l’agriculture.

C’est l’avocat lavalois Jean-François Goulet — qui a représenté M. Mainville par le passé — qui a depuis pris les rênes de l’entreprise. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

L’entreprise qui oeuvre dans plusieurs secteurs, dont celui des sols contaminés, a changé de nom cet automne, devenant Valosphère Environnement : « Les Entreprises K.L. Mainville n’est plus qu’une simple compagnie de transport. L’entreprise a diversifié son offre de service et se positionne actuellement comme un important leader en matière environnementale », avait-elle alors annoncé sur sa page Facebook.

M. Goulet a soutenu vouloir changer la culture de l’entreprise lors d’une entrevue avec Le Devoir. « [Il va y] avoir des états financiers vérifiés et on veut un peu changer la culture de l’entreprise si je peux me permettre sans avoir l’air ronflant. […] Je suis conscient des limites et des règlements », dit-il.