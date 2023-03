Neuf mois de prison pour avoir menacé de mort Trudeau et Legault

Un homme de Lanaudière a été condamné à neuf mois de prison pour avoir menacé de mort sur les réseaux sociaux les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault l’an dernier. Avec ses menaces, d’une violence inouïe, André Tisseur incitait aussi les autres à la violence, pendant qu’il conservait une arme à feu chargée sous son lit.

Les écrits et les vidéos de l’homme de 58 ans ont été diffusés en mars et en avril 2022. Plusieurs font référence aux mesures sanitaires prises pour enrayer la COVID-19. Il s’en prend notamment au vaccin et à « la 5G ».

Les menaces — qui ne seront pas répétées ici dans leur intégralité — sont vulgaires et empreintes d’une grande violence. Il dit notamment à « la gang de la CAQ, vous êtes toutes [sic] morts » et il incite les citoyens « à sortir leurs armes ». Il parle de chaise électrique, de guillotine et de têtes qui vont rouler dans le sang : « J’ai le goût de tuer le gouvernement au complet ».

L’homme a plaidé coupable d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles aux premiers ministres du Canada et du Québec ainsi qu’à d’autres membres du gouvernement, ainsi que d’avoir eu en sa possession une arme à feu chargée et d’autres armes pendant que cela lui était interdit par ordonnance de la Cour. Son avocat a plaidé qu’il était en état d’ébriété quand il faisait les vidéos.

Fait rare, le juge Normand Bonin de la Cour du Québec a refusé les deux suggestions communes de peine des avocats de la défense et de la Couronne, jugeant la première « considérablement inappropriée » et estimant que la seconde « déconsidère l’administration de la justice ». La première suggérait une peine à purger à la maison assortie de 100 heures de travaux communautaires et la seconde une peine de prison équivalente au temps déjà passé par l’homme derrière les barreaux.

Le magistrat rabroue au passage les avocats : ils n’avaient pas fait de vérifications pour s’assurer que l’accusé était en mesure d’effectuer les travaux communautaires. Or, l’homme est invalide. De plus, l’avocat de la défense n’avait même pas écouté les vidéos et les deux avocats ne lui avaient fait qu’un résumé très succinct des faits.

Le juge a donc demandé à les écouter et les commente ainsi : « Non seulement dans les paroles, mais aussi dans le ton employé, il en ressortait un niveau de violence mettant en évidence un danger pour le public ».

Il refuse ainsi la peine de prison à purger à la maison : « La recommandation des parties sur la peine est à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation de l’accusé que son acceptation par le Tribunal amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner. »

Le juge Bonin ordonne donc un rapport présentenciel, puis invite les procureurs à faire une seconde suggestion commune — également refusée.

L’accusé a un lourd passé judiciaire — 27 antécédents à son actif, dont pour voies de fait et menaces — et il a fait peu de cas des ordres de la Cour dans le passé, ayant en main des armes prohibées et une chargée sous son lit alors qu’il n’avait pas le droit d’en posséder, écrit le juge. Malgré une thérapie de six mois en toxicomanie depuis son arrestation, le rapport présentenciel fait état d’un « risque de récidive présent » et exprime une préoccupation à l’égard du potentiel de violence chez l’accusé. Le juge note qu’André Tisseur a « travaillé sur sa sobriété », mais pas vraiment sur ses comportements violents.

Le juge Bonin a rappelé que les magistrats doivent accorder une grande importance aux négociations entre procureurs au sujet des peines, mais qu’il se trouve dans l’une de ces circonstances « exceptionnelle et inusitée » où il doit les écarter.

Le magistrat a ainsi choisi d’imposer une peine de prison de neuf mois — moins le temps déjà purgé — dans un établissement de détention et une probation surveillée de deux ans. L’homme ne pourra plus faire référence aux deux premiers ministres et aux membres de leur gouvernement sur les réseaux sociaux pendant un an.

« En regard des crimes posés, il n’y a rien de banal d’ainsi menacer des gens qui se dévouent pour le bien public. Il n’y a rien de banal d’inciter de nombreux auditeurs à prendre les armes et de dormir avec une arme chargée sous son lit et d’autres armes dont une arme prohibée ». Il s’agit d’une attaque à la démocratie elle-même, écrit le magistrat, rappelant que la première ministre Pauline Marois a été victime en 2012 d’un attentat.