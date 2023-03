Protection du caribou : les travailleurs forestiers veulent faire partie du dialogue

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Les caribous forestiers et montagnards ont été respectivement désignés comme des espèces vulnérables et menacées, au Québec. Alors que le gouvernement provincial planche sur sa stratégie pour mieux les protéger, le syndicat Unifor souhaite que les travailleuses et travailleurs de l’industrie forestière, dont les emplois sont potentiellement menacés, prennent part au dialogue social sur la question.

« Il y a une véritable urgence d’agir », peut-on lire dans le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, dévoilé en août 2022. Alors que les modifications d’habitat engendrées par les activités humaines, dont la coupe forestière, ont des effets directs et indirects sur la survie du caribou forestier, le document recommande de créer davantage d’aires protégées au Québec. Si le rapport souligne que cela pourrait diminuer les volumes de bois récoltés, il mentionne les avantages que pourrait tirer l’industrie forestière d’une telle mesure.

C’est aussi ce que croit le syndicat Unifor, qui reconnaît les conséquences des activités anthropiques sur l’affaiblissement des populations de caribou. « On souhaite trouver un point d’équilibre entre la protection du caribou, la prospérité de la biodiversité et l’activité forestière, lance Daniel Cloutier, directeur québécois de l’organisme. Réfléchissons dès maintenant à de bonnes pratiques durables, plutôt que de nous remettre en question tous les cinq ans. »

Au Québec, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dévoilera sa stratégie pour protéger les caribous forestiers et montagnards à l’été 2023. Ottawa n’exclut pas d’intervenir s’il juge qu’elle est insuffisante pour assurer la survie de l’espèce, a indiqué le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault. Cela pourrait prendre la forme d’un décret de cinq ans préservant jusqu’à 35 000 kilomètres carrés de forêt, mais qui priverait l’industrie forestière de plus de 40 % de ses approvisionnements annuels, selon Unifor. Une véritable hécatombe, met en garde le syndicat.

Favoriser le dialogue

Devant ce scénario, Unifor craint également que les travailleuses et travailleurs soient exclus des discussions en cours. « On ne veut pas se retrouver devant le fait accompli, poursuit Daniel Cloutier. C’est un enjeu relié à la transition énergétique et l’un des premiers vrais tests à passer ensemble. » Ce test, le syndicat espère le réussir grâce au dialogue social incluant les premiers peuples, les groupes environnementalistes et les membres de l’industrie forestière.

Si des fermetures d’usine et des pertes d’emploi sont à anticiper, Unifor réclame davantage que des compensations. Le syndicat demande un plan qui permettra d’adapter ou de transformer l’économie dans les zones touchées, le maintien de bons emplois et l’accompagnement des personnes concernées par la baisse des coupes forestières. « On est d’accord qu’il faut décarboner la société, et l’une des solutions pour capturer le carbone, c’est d’utiliser plus de bois, fait valoir Daniel Cloutier. Vous comprenez l’impasse : si on veut que le bois prenne plus de place et se substitue à d’autres matériaux, il faut quand même qu’il y ait une possibilité d’en couper. »

Le bois est en effet un matériau écologique dont l’utilisation permet entre autres de prolonger le cycle de vie du carbone en le stockant. Or, sa production n’est pas forcément durable et dépend largement de la manière dont sont exploitées les forêts. L’industrie forestière compte pour 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) au Canada, en plus de celles causées par la dégradation des forêts boréales, selon l’organisme américain National Resources Defense Council. L’adoption de technologies « propres » dans la gestion forestière fait partie des stratégies du Canada pour atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Déclin en cours

Le caribou forestier a été désigné comme espèce « vulnérable » en 2005 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec, et le caribou montagnard de la Gaspésie, comme espèce « menacée » en 2009. Les derniers chiffres dévoilés en début d’année par le gouvernement provincial montrent que la population de caribous de la Gaspésie a fondu de près 80 % en seulement 15 ans.

Tout comme à Val-d’Or, les derniers caribous de Charlevoix survivent désormais en captivité. Leur déclin s’est amorcé en 1992 et s’est accéléré au cours des trente dernières années, principalement en raison de la perte d’habitat. D’autres hardes montrent elles aussi des signes de déclin, dont celle du territoire du Pipmuacan, près de Pessamit. Au mois d’août 2022, le Conseil des Innus de Pessamit a envoyé une mise en demeure à Ottawa et à Québec afin de mettre en place des mesures de protection immédiates.

Le ministre Steven Guilbeault croit que le maintien des hardes québécoises est improbable si rien ne change, après avoir consulté des membres des Premières Nations et des données fournies par le gouvernement québécois. Unifor sollicite des rencontres, mais obtient peu d’information sur les discussions en cours. Une marche aura lieu le 18 mars à Saint-Félicien, dans le cadre de la campagne syndicale « Caribou : faut qu’on se parle », qui vise à ce que les travailleuses et travailleurs de l’industrie forestière soient entendus dans le dossier.

