« Qui s’instruit s’enrichit », un adage toujours d’actualité ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

De nombreux diplômés ne trouvent pas d’emploi dans leur domaine d’études, tandis que les postes vacants sans spécialisation se multiplient au Québec. Devant ce constat, l’adage « qui s’instruit s’enrichit » tient-il toujours la route ?

« Malgré la pénurie de main-d’oeuvre, on a présentement des gens qui ont un diplôme universitaire, mais qui n’ont pas d’emploi dans leur domaine », observe Annie Boilard, présidente de Réseau d’Annie RH, formatrice et conférencière souvent interpellée à titre d’experte sur le monde du travail. Il y a 25 % plus de chômeurs diplômés qu’il y a de postes vacants nécessitant un diplôme universitaire, calcule-t-elle, en se basant sur les données du Bilan 2022 de l’emploi au Québec. Pénuries de main-d’oeuvre, où en sommes-nous ?, de l’Institut du Québec (IDQ).

Selon ce rapport, plus du tiers des postes vacants dans la Belle Province (36 %) ne requièrent actuellement aucune scolarité. Ces postes sont d’ailleurs cinq fois plus nombreux qu’en 2016. Selon l’IDQ, le déséquilibre entre les postes vacants et la main-d’oeuvre non scolarisée disponible s’explique notamment par le grand degré de scolarisation de la population québécoise, alors que les emplois à pourvoir exigent moins de qualifications.

« Présentement, au Québec, ces employés sans diplôme sont des employés rois. C’est très facile pour eux de butiner d’un emploi à l’autre », dit Annie Boilard. Elle explique qu’étant donné l’écart entre l’offre et la demande de travailleurs, ces derniers peuvent facilement fixer leurs conditions de travail.

Malgré ce constat, Annie Boilard croit que l’adage « qui s’instruit s’enrichit » reste d’actualité, tant à l’échelle individuelle que collective. Sur le plan individuel, une formation universitaire permet généralement de bénéficier d’un meilleur salaire, bien qu’il existe de grandes disparités entre les domaines d’études. Ceux qui ont choisi les secteurs de la santé, des technologies de l’information et de la gestion des ressources humaines sont par exemple très recherchés.

Annie Boilard s’inquiète toutefois du possible décrochage scolaire des jeunes de 16 à 18 ans, qui pourvoient souvent ces postes qui ne requièrent pas de scolarisation. De la même façon, elle montre du doigt la baisse des inscriptions observée dans les cégeps et les universités — de nombreux jeunes préférant travailler plutôt qu’étudier.

« Des parents de “régions ressources”, comme l’Abitibi, la Côte-Nord et le Saguenay, me contactent et me disent : “Il y a des entreprises qui ont des salaires très alléchants pour nos jeunes qui veulent quitter les bancs d’école”, témoigne la spécialiste. Il faut faire en sorte que nos jeunes acquièrent au moins un diplôme d’études secondaire ! »

Dans son bilan, l’IDQ relève le même danger. « Notre société est non seulement encore confrontée à des enjeux de littératie et de numératie, mais également de décrochage scolaire qui pourrait même s’exacerber face à un marché de l’emploi prêt à tout pour combler ses besoins », écrivent les auteurs du rapport.

Un écart à combler

Pour combler les besoins de main-d’oeuvre, Annie Boilard croit que la province pourrait miser davantage sur ses employés expérimentés, c’est-à-dire les personnes préretraitées et retraitées de 60 à 69 ans. « Si l’on avait la même proportion de cette tranche d’âge sur le marché du travail que l’Ontario, on aurait 77 000 employés disponibles de plus ! calcule-t-elle. On a un manque à combler d’environ 250 000 employés, et on a une solution de 77 000 employés. Les entreprises, pouvez-vous être plus sexy, jazzy et attirantes dans vos conditions de travail pour aller chercher ces travailleurs ? »

En Ontario, des municipalités rurales ont adopté la semaine de quatre jours afin d’offrir un meilleur équilibre entre le travail et la vie familiale à leurs employés. Annie Boilard se demande si le Québec pourrait emboîter le pas et envisager ce genre de mesures.

De leur côté, les auteurs du bilan de l’IDQ rapportent qu’un grand nombre de travailleurs est requis dans la province pour atteindre le même niveau de production qu’ailleurs au Canada. Ils suggèrent ainsi aux entreprises québécoises d’améliorer leur productivité, notamment par l’automatisation de certaines tâches, la réorganisation du travail et l’adaptation de leur modèle d’affaires.

« Il faut s’assurer d’accroître les investissements en éducation, notamment pour encourager la persévérance scolaire et ainsi hausser le niveau de compétences essentielles à l’économie du savoir », concluent les auteurs duBilan 2022 de l’emploi au Québec. Selon le rapport, grâce à une population plus éduquée et à une économie qui s’appuie sur des secteurs à plus forte valeur ajoutée, la province possède tout ce dont elle a besoin pour réussir la transformation de son marché du travail.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.