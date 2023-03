Droit à la déconnexion : les limites de la loi

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Depuis que la France a légiféré en 2017 sur le droit à la déconnexion, une douzaine de pays l’ont imitée, dont l’Italie, la Belgique, l’Irlande, le Pérou, l’Espagne et la Corée du Sud. De telles lois visent à « sanctuariser » le repos des employés et à réduire l’empiètement du travail sur leurs temps de pause, leurs soirées, leurs week-ends et leurs vacances. En Amérique, l’Ontario est la seule juridiction à être allée dans cette voie. Le gouvernement du Québec s’y refuse toujours.

En 2020, le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, qui est avocat en droit du travail, se disait préoccupé par le risque d’abus, mais il ne voulait pas s’immiscer dans les processus de négociations collectives ou individuelles.

Selon Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) du Québec, légiférer sur le droit à la déconnexion présente de sérieuses limites. « La loi ne peut que demander aux entreprises d’avoir une politique. Il est impossible de généraliser quoi que ce soit parce que les usages varient trop selon le contexte de chaque organisation et même selon les individus. »

À ses yeux, une politique stricte pourrait créer davantage de problèmes qu’elle n’en réglerait. « Par exemple, en Europe, quelques entreprises ont pris l’initiative de déconnecter leurs serveurs en début de soirée jusqu’au lendemain matin. Cette pratique n’a pas duré, parce que bien des employés préféraient partir tôt pour retrouver leur famille, pour ensuite reprendre le boulot en début de soirée. Une politique rigide ne cadrait pas avec leur réalité. »

Philippe Zawieja, directeur expert au sein du cabinet AlterNego, chercheur associé à l’Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail de l’Université de Montréal et spécialiste de l’épuisement professionnel, voit dans le débat sur le droit à la déconnexion un aspect pédagogique.

« Une telle loi était nécessaire en France, parce que nous avons tendance à ne pas agir si ce n’est pas dicté, mais il existe d’autres façons de faire. Au Québec, votre organisation du travail applique un tas de règles tacites qui vont souvent au-delà des politiques. »

Des initiatives d’entreprises

Manon Poirier, qui a une formation en droit, est consciente des limites du droit. « Bien avant la France, les organisations allemandes avaient commencé à mettre en place des mesures visant le droit à la déconnexion. Globalement, je dirais qu’ils ont eu plus de succès que les Français. De nombreux employeurs québécois travaillent dans ce sens. »

Elle cite son propre exemple comme employeur. L’Ordre des CRHA, qui emploie 60 personnes, a clarifié dans quel contexte on utilisait les courriels, les textos, le clavardage et la visioconférence. « Avec la multiplication des canaux de communication, on a l’urgence facile. Qu’est-ce qui est urgent ? Quand est-ce qu’on clavarde ? Quand est-ce qu’on passe au courriel ? Quand est-ce qu’il faut se parler ? On a aussi défini les attentes quant à la rétroaction. »

À ses yeux, les équipes de direction ont un important travail d’exemplarité et de cohérence à faire — en ne convoquant pas, par exemple, de réunions qui empiètent sur l’heure du repas. Elle explique que les employeurs doivent préciser les attentes, parler de l’existence du droit à la déconnexion, offrir des formations sur la gestion du temps et des priorités.

« L’entreprise peut automatiser des avis par courriel sur les heures de bureau, explique-t-elle. Elle peut encourager les employés à gérer les attentes en plaçant des messages d’absence même pour une demi-journée, informer la clientèle et les fournisseurs quant aux heures de travail de son personnel. Il y a moyen d’utiliser la technologie afin de réduire les attentes déraisonnables. »

Philippe Zawieja y voit clairement un sujet de formation et de discipline. À ses yeux, un bon employeur devrait élaborer un code de bonne conduite qui encourage une meilleure gestion des priorités et la modification des usages, comme la réduction des listes de destinataires pour éviter les abus de CC. « Certaines personnes compulsives doivent se faire expliquer que rien ne dit qu’on doit répondre au moindre courriel en cinq minutes. »

Lutter contre la fatigue numérique

L’effet de l’hyperconnectivité sur la santé est de mieux en mieux compris. L’abus des textos, par exemple, peut déclencher une ténosynovite de De Quervain (dite textonite), une inflammation des tendons des pouces. Les psychiatres constatent une recrudescence de la mobidépendance (état de manque provoqué chez une personne par l’absence de son téléphone mobile).

« On sait maintenant que le numérique produit des fatigues spécifiques de nature ophtalmique ou ergonomique et des désordres du sommeil liés à la surstimulation par la lumière bleutée. Le multitâche et les interruptions fréquentes provoquent deseffets cognitifs, à commencer par les troubles de concentration. L’empiètement du travail sur la sphère personnelle, et vice-versa, et le bombardement d’informations insignifiantes nous épuisent », explique Philippe Zawieja, qui a agi comme conseiller scientifique sur une bédé documentaire, Les rescapés du burnout (Les Arènes), à paraître en juin au Québec.

La fatigue, le stress, la sédentarité se traduisent par davantage de congés de maladie, d’absentéisme, d’erreurs, sans compter la perte de motivation et le risque d’épuisement.

Si l’hyperconnectivité peut créer des dépendances, les deux spécialistes conviennent cependant que rien ne sert de rêver à un retour en arrière. « Nous sommes dans l’ère de l’hyperconnectivité. C’est une nouvelle façon d’être, dit Manon Poirier. Ce n’est pas juste des ados accrochés à leur mobile. Le réseau de chacun s’est amplifié : il est beaucoup plus grand et plus immédiat. Nous avons désormais une vie virtuelle, et cela suppose un nouvel apprentissage. »

Cette évolution, croit-elle, appelle au développement d’une nouvelle éthique du travail et à une redéfinition de ce qui était jadis évident à l’époque où tous faisaient du 9 à 5 en présentiel. « En ressources humaines, nous croyons beaucoup à la flexibilité, mais ça crée des décalages simplement parce que les uns sont plus matinaux que les autres. »

Philippe Zawieja explique qu’il faut désormais vivre avec le fait que tous, employeurs et employés, ont trouvé leur compte dans le télétravail. On a découvert qu’on peut abattre la même quantité de boulot en moins de temps parce qu’on n’est pas dérangé par les collègues, les réunions, le téléphone qui sonne, les conversations, le temps de transport.

C’est pour ça, juge-t-il, qu’il y a des limites à créer un cadre juridique trop rigide. « Le droit à la déconnexion, c’est un idéal pour ceux qui sont susceptibles d’avoir des problèmes, mais ça peut devenir aliénant pour ceux qui savent gérer leur temps et s’autodiscipliner. »

