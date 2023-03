L’agrandissement du parc marin du Saguenay

Comme l’a révélé Le Devoir plus tôt cette semaine, c’est aujourd’hui que sera annoncé l’agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Une conférence de presse aura lieu à 11 h à Tadoussac, en présence des ministres fédéral et provincial de l’Environnement, Steven Guilbeault et Benoit Charette. L’expansion de cette aire marine protégée devrait permettre de mieux préserver l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent.