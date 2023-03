À Ottawa, l’élite du soccer féminin demande l’équité

Des joueuses de l’équipe canadienne de soccer se sont rendues à Ottawa jeudi pour dénoncer les inégalités au sein de Soccer Canada, qu’elles accusent de les avoir payées cinq fois moins que leurs collègues masculins l’année où elles ont décroché l’or aux Olympiques.

« Imaginez notre choc lorsqu’on s’est rendu compte en 2021, l’année de la médaille d’or, que l’équipe masculine était payée cinq fois plus », a témoigné la joueuse de soccer professionnelle Janine Beckie.

Elle fait partie des quatre joueuses de l’équipe canadienne de soccer entendues devant le Comité permanent du patrimoine canadien. Les joueuses ont surtout accusé leur fédération sportive, Soccer Canada, de mauvaise gestion financière.

« On a aucune idée d’où l’argent vient et où il va, et comment expliquer la différence entre notre salaire et celui des hommes. Pour nous, l’équité est seulement une pièce du casse-tête », a lâché la capitaine de l’équipe, Christine Sinclair.

Plus d’argent pour les hommes

Les athlètes revendiquent non seulement une équité salariale avec leurs confrères masculins, mais aussi l’accès aux mêmes ressources pour l’entraînement et plus de transparence financière. L’inégalité de traitement alléguée a d’autant plus choqué les élus que l’équipe féminine cumule les succès sportifs internationaux.

Parlant au nom de l’équipe, les quatre joueuses ont dénoncé devant les élus certaines décisions financières de leur fédération, comme d’avoir légué pour dix ans tous les droits télévisés des matchs de soccer à une entreprise privée, Canadian Soccer Business (CSB).

« CSB finance la ligue des hommes, mais il n’y a rien en place, rien d’égal, pour les femmes ici au Canada », a dénoncé Christine Sinclair. Elle a suggéré au comité de questionner ses responsables.

Les joueuses Quinn et Sophie Schmidt ont également pris la parole jeudi, notamment pour exprimer qu’elles n’ont pas confiance envers la nouvelle direction de Soccer Canada, avec qui elles sont présentement en négociations salariales. Des élus de tous les partis à Ottawa ont exprimé leur sympathie envers leurs revendications.

Les joueuses ont témoigné d’une certaine culture du silence dans le milieu du soccer professionnel, dans le contexte où le Canada sera l’hôte de la coupe du monde de la Fédération internationale de football association (FIFA) en 2026.

« La FIFA a une politique pour empêcher les joueurs d’impliquer leurs gouvernements pour se débarrasser de leur fédération sportive », a par exemple laissé tomber Janine Beckie.

Nouvelle demande d’enquête

« Une enquête publique [sur les Sports] peut être bénéfique. Nous constatons qu’il y a de multiples problèmes dans les sports au Canada », a aussi demandé la joueuse Quinn.

Des élus de l’opposition et même l’ex-ministre libérale des Sports, Kirsty Duncan, ont demandé l’ouverture d’une telle enquête en marge des scandales d’abus chez Hockey Canada. La ministre des Sports, Pascale St-Onge, a toujours répliqué que ces situations se situent souvent hors de la juridiction du fédéral.

« Nous allons avoir de nouvelles conditions pour les organisations sportives en matière de gouvernance de transparence financière. Nous allons avoir de nouvelles choses à annoncer bientôt », a promis la ministre St-Onge, jeudi.

Soccer Canada a publié jeudi un long message sur son site Web en prévision de la sortie de ses joueuses. L’organisation soutient que les conventions collectives proposées « permettront de verser un montant égal aux joueurs des deux équipes nationales [féminine et masculine] ».

On précise toutefois : « cela ne signifie pas une parité du montant en dollars, simplement parce que les coûts sont différents. Le calendrier de compétition et le parcours de qualification vers la Coupe du Monde de la FIFA pour l’équipe nationale masculine en comparaison avec l’équipe nationale féminine entraînent des coûts associés bien différents. »