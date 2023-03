La Société du parc Jean-Drapeau maintient le cap sur son plan directeur

Montréal compte devancer le lancement des travaux des projets phares qui vont transformer le parc Jean-Drapeau dans les prochaines années. La directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), Véronique Doucet, dit vouloir peser sur l’accélérateur pour s’assurer de la réalisation du plan directeur dévoilé en 2021, mais plusieurs éléments demeurent encore à préciser comme la vocation du pavillon Hélène-de-Champlain, la place accordée à la circulation automobile sur les deux îles et la participation financière des autres ordres de gouvernement dans ce plan estimé à près d’un milliard de dollars.

Arrivée en poste en avril 2022, Véronique Doucet sait qu’il lui faudra trouver un équilibre entre l’accessibilité du parc Jean-Drapeau au grand public et la vocation événementielle du site qui accueille la Formule Un et de grands spectacles.

Au printemps 2021, l’administration de Valérie Plante avait dévoilé le plan directeur du parc Jean-Drapeau estimé alors à 970 millions de dollars. Son objectif : mettre en valeur le patrimoine naturel du site et rendre celui-ci plus accueillant pour les visiteurs sur un horizon de dix ans. Pour y parvenir, la Ville promettait d’augmenter la canopée de 30 %, réaménager plusieurs secteurs du parc et réduire de 80 % les surfaces de stationnement.

À l’emploi de la Ville depuis 29 ans — ayant notamment occupé le poste de directrice du Service du développement économique —, Véronique Doucet doit maintenant mettre en oeuvre le plan directeur du parc.

En entrevue au Devoir, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, Mme Doucet indique maintenir le cap sur les objectifs du plan, mais dit souhaiter devancer la planification des quatre projets phares, soit la reconstruction de la Place des Nations, la réouverture du pavillon Hélène-de-Champlain, l’aménagement du Jardins des canaux et la réalisation du plan de mobilité qui réduira la place de l’automobile sur les deux îles. « L’objectif pour les quatre projets phares, c’est qu’il y ait un passage jalon en 2024, que ce soit pour les plans et devis ou la réalisation de travaux », dit-elle.

Le mois dernier, le comité exécutif a d’ailleurs octroyé le contrat pour les plans et devis de la Place des Nations dont la facture est maintenant estimée à 75 millions. Les travaux devraient commencer en 2024 pour se terminer en 2026.

Fermé depuis 2009 et après plusieurs tentatives ratées pour le réhabiliter, le pavillon Hélène-de-Champlain n’a toujours pas trouvé de nouvelle vocation. La SPJD y a déjà dépensé 16 millions de dollars, mais il reste encore beaucoup d’investissements à faire pour mettre le bâtiment patrimonial aux normes, admet Mme Doucet. Elle n’exclut cependant pas qu’un restaurant s’y installe. « La question alimentaire sur les îles est un besoin. Actuellement, on n’a pas grand-chose. On pourrait dire presque rien », dit-elle. D’ici à ce qu’une vocation soit définie, la SPJD travaille à la planification des aménagements de la roseraie.

La SPJD veut aussi réhabiliter les Jardins de canaux aménagés pour l’Expo 67 et dont certaines parties ont fait l’objet de travaux de remblaiement au fil des ans. Un contrat pour les plans et devis du projet devrait être octroyé l’an prochain.

Réduire la place de l’auto

L’enjeu de la circulation automobile et des stationnements, qui occupent 10 % de la superficie des îles, reste encore à préciser. Lors du dévoilement du plan directeur, la Ville disait souhaiter réduire de 80 % les surfaces de stationnement et réduire la circulation automobile dans le parc pour la limiter aux autobus, aux véhicules d’entretien et aux camions de livraison. Sauf que la réalité est plus complexe.

« Dans les paddocks, on peut recevoir jusqu’à 12 000 personnes. Alors de penser que tout le monde va arriver en autobus, ce n’est pas jouable. Ça nous prend des solutions alternatives », admet Véronique Doucet. Deux « pôles de mobilité » avec stationnements sont ainsi envisagés, un sur chaque île, indique-t-elle. « Ça va nous permettre d’éliminer tous les autres stationnements, incluant celui de la Ronde, le P8 en rive et Cap-sur-mer. » L’élimination du stationnement P8 permettra, à terme, l’aménagement d’une promenade fluviale.

Il faudra aussi repenser l’offre de transport par autobus et les aménagements pour les transports actifs et surtout, inciter à se rendre au parc en métro. « Présentement, on a une heure de pointe dans les îles parce que c’est utilisé comme transit. On a neuf millions de visiteurs qui viennent par année, mais de ce nombre, seulement un peu plus d’un million passent par la station de métro. Il faut se rappeler qu’à l’Expo 67, il y a eu 50 millions de visiteurs et pas une auto. Donc, ça doit être possible. »

Équilibre délicat

Un des défis du parc Jean-Drapeau est de concilier la vocation d’espace vert accessible au grand public et les activités commerciales du parc. Contrairement au parc du Mont-Royal, le parc Jean-Drapeau compte de nombreux bâtiments (65) et des infrastructures majeures comme le circuit Gilles-Villeneuve et l’Espace 67, l’amphithéâtre en plein air inauguré en 2019. « Les organisateurs d’événements et de festivals veulent toujours plus de place, mais ils sont conscients qu’on est dans un virage et qu’ils doivent réduire leur empreinte », explique Mme Doucet.

« L’esprit du plan directeur, c’est de redonner les espaces à la population tout en gardant une vocation économique avec les festivals et du Grand Prix. Ce sont des événements qui ont des retombées économiques immenses et une portée internationale pour Montréal. On cherche l’équilibre à travers tout ça. »

Reste que les ficelles du financement du plan directeur de près d’un milliard de dollars ne sont pas encore attachées. La Ville s’était initialement engagée pour 340 millions. Responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville, Caroline Bourgeois indique toutefois que la participation de la Ville grimpe maintenant à 600 millions, montant qui a été inscrit dans le Plan décennal d’immobilisations (PDI). « Ça démontre à quel point la Ville croit énormément au parc Jean-Drapeau », affirme-t-elle. « On travaille avec les partenaires, au provincial et au fédéral, pour qu’ils puissent se joindre à la Ville pour ces investissements. Le privé pourrait aussi investir. C’est un défi collectif. »