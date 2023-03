Départ soudain et surprenant de la commissaire aux services en français de l’Ontario

Le départ soudain et inexpliqué de la commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke, vendredi a causé la surprise dans les hautes sphères de la communauté franco-ontarienne. Le travail de l’avocate de formation nommée au poste de commissaire après la crise linguistique de 2018 dans la province est salué par plusieurs intervenants.

L’ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, n’a pas précisé les raisons du départ de Kelly Burke dans son communiqué publié vendredi en fin d’après-midi. Quelques jours plus tard, plusieurs membres influents de la communauté ne connaissent toujours pas les raisons de son départ. En entrevue avec Le Devoir lundi, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Fabien Hébert, a affirmé qu’il avait demandé une rencontre avec l’ombudsman pour en savoir plus sur le départ de Mme Burke et sur la transition à venir.

« On était surpris, on ne s’y attendait pas », a déclaré Fabien Hébert. « Je n’ai pas vu ça venir », a avoué le professeur de l’Université d’Ottawa François Larocque, spécialiste des droits linguistiques. « Ça a été une surprise totale », a indiqué Carol Jolin, président de l’AFO de 2016 à 2022. L’ancienne ministre des Affaires francophones Madeleine Meilleur, qui a travaillé avec Kelly Burke lorsque celle-ci était fonctionnaire, est l’une des nombreuses personnes à avoir appris son départ par le communiqué.

Kelly Burke est remplacée de façon intérimaire par Carl Bouchard, son adjoint de longue date à l’Office des affaires francophones et au Bureau de l’Ombudsman. « Nous connaissons Carl Bouchard, avec qui nous entretenons une bonne collaboration », a fait savoir Me Vicky Ringuette, présidente de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario. L’Association, dit-elle, se tient disponible auprès du Bureau de l’Ombudsman.

Nomination controversée

Kelly Burke, ancienne sous-ministre adjointe aux Affaires francophones, est devenue commissaire en janvier 2020. Son poste au sein du Bureau de l’Ombudsman a été créé en 2018 après que le gouvernement Ford a aboli le Commissariat aux services en français et placé ses employés sous l’égide du bureau. Un poste ayant le même titre que celui de son prédécesseur François Boileau, mais sans l’indépendance dont il bénéficiait.

Dans un mémoire publié en décembre 2018, François Boileau, actuel ombudsman des contribuables du Canada, avait soulevé que sa successeure aurait des pouvoirs bien différents des siens. « Ni son mandat, ni sa nature n’exigent qu’il consulte les collectivités de façon proactive, rédige des rapports spéciaux sur l’amélioration de l’application de la Loi sur les services en français », avait-il écrit. Kelly Burke relevait de l’Ombudsman et non de l’Assemblée législative, un « revers dévastateur », notait François Boileau dans ce mémoire.

Les députées provinciales néodémocrate France Gélinas et libérale Lucille Collard estiment que Kelly Burke a fait du mieux qu’elle pouvait pour défendre les intérêts des Franco-Ontariens avec les pouvoirs qui lui avaient été octroyés. « Elle a bien utilisé ses pouvoirs, elle a bien fait son travail », dit France Gélinas, qui, comme Lucille Collard, souhaite le retour d’un commissaire indépendant. « J’aimerais avoir une entité plus indépendante et proactive pour pointer les lacunes du gouvernement », soutient Lucille Collard, de la circonscription Ottawa-Vanier.

Au cours de son mandat, Kelly Burke a publié trois rapports annuels et une enquête sur les coupes à l’Université Laurentienne, dans laquelle elle a critiqué le travail de deux ministères. « J’étais très content qu’elle annonce une enquête », a souligné François Larocque, qui décrit le rapport comme un « moment fort ». « Je pense qu’elle a fait le mieux qu’elle a pu dans la conjoncture, c’est-à-dire un poste subalterne, sans indépendance », dit-il.

« D’avoir fait cette transition [au Bureau de l’Ombudsman] comme elle l’a fait et de donner une vision, il faut lui lever notre chapeau », indique Carol Jolin. Son remplaçant n’est toujours pas connu, mais les aptitudes recherchées le sont, selon François Larocque. « Ça prend quelqu’un qui a la capacité d’absorber beaucoup d’information, qui est un bon communicateur, et qui a des connexions dans le réseau [de la francophonie] », explique-t-il.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.