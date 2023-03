Nouveau projet de logement social pour femmes itinérantes

Une soixantaine de logements de transition pour femmes en situation d’itinérance à Montréal seront créés d’ici deux ans par l’organisme Chez Doris. Cette nouvelle offre de service devrait permettre de désengorger le refuge de nuit, qui accueille plusieurs femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de consommation près du Square Cabot.

« Nous croyons que la résidence de transition soulagera le fardeau qui repose sur le refuge de nuit qui est actuellement très sollicité et contribuera ainsi à réduire l’itinérance féminine à Montréal », résume Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris.

Mardi, l’organisme annonçait l’octroi d’une subvention de 7 millions de dollars par le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal pour l’achat et la rénovation de deux bâtiments situés rue Saint-Hubert, entre la rue Ontario et le boulevard de Maisonneuve, dans l’arrondissement Ville-Marie. Cet ancien hôtel sera converti en maison de chambres qui pourra héberger 19 femmes en situation d’itinérance, pour une période de trois mois à deux ans, soit le temps nécessaire pour qu’elles puissent « reprendre le contrôle de leur vie ».

Grâce à un investissement de Québec, les résidentes bénéficieront également d’un supplément au loyer, ce qui leur permettra de ne débourser que 25 % de leur revenu pour se loger.

« Il y aura du personnel 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et probablement quelqu’un pour aider à la préparation de la nourriture, explique Mme Boulos-Winton en entrevue au Devoir. On va également offrir des ateliers pour amener les femmes à avoir de meilleures habitudes de vie : leur enseigner à faire un budget, les encourager à obtenir de l’aide psychosociale et à travailler sur leurs problèmes de consommation. On veut leur donner les outils pour les rendre plus autonomes. »

Trois projets distincts

La maison de chambres de la rue Saint-Hubert n’accueillera vraisemblablement pas de femmes avant 12 ou 24 mois, en raison des travaux importants qui sont nécessaires. « C’est un immeuble qui aura besoin de beaucoup de rénovations, précise Mme Boulos-Winton. Il faudra mettre une extension à l’arrière pour inclure une cuisine, un espace communautaire et un ascenseur. Il faut aussi inclure les gicleurs. Les travaux sont évalués à plus de 10 millions de dollars, alors que nous avons des subventions pour 7 millions, il faudra donc aller chercher le reste dans des fonds privés. »

Mais d’autres options sont sur la table dans les prochains mois. En effet, ce n’est pas le premier projet du genre sur lequel la directrice générale de Chez Doris planche. À l’automne 2021, elle a fait l’acquisition d’une autre résidence dans la rue Saint-André, lors de la première phase de l’initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Une vingtaine d’unités devraient être disponibles en mai prochain. Puis en juillet, elle prévoit l’ouverture de 26 autres unités dans la rue Champlain.

Jusqu’à tout récemment, Chez Doris était un centre de jour offrant un peu de répit aux femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Pendant la pandémie, l’organisme a invité les femmes en situation d’itinérance à dormir dans un hôtel du centre-ville. Puis, l’automne dernier, Chez Doris a ouvert un refuge de nuits, à un jet de pierres du centre de jour, situé rue Chomedey. « On prend de l’expansion dans notre mission », affirme fièrement Mme Boulos-Winton.