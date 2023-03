Jour de grèves en France

La réforme des retraites proposée par le président Emmanuel Macron reste très impopulaire en France. Un sixième jour de grèves et de manifestations est prévu aujourd’hui, et les syndicats ont prédit la paralysie du pays. Le secteur des transports, notamment les services de train et le trafic aérien, sera sans conteste touché par le mouvement.

Le gouvernement Macron veut notamment faire passer l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.