Jean-Roch Boivin est décédé après avoir été évincé d’une maison de chambres

Le critique littéraire à la retraite Jean-Roch Boivin est décédé à 79 ans le mois dernier, quelques semaines après avoir subi « une rénoviction des plus féroces », selon ce qu’indique son avis de décès, publié récemment dans les pages du Devoir. La maison de chambres où résidait le Montréalais a été vidée de presque tous ses occupants à faible ou moyen revenu, malgré le statut particulier du bâtiment. Le dernier locataire en place, un réfugié syrien, continue de se battre pour son droit au maintien dans les lieux.

Depuis plus de 30 ans, M. Boivin, qui a notamment écrit dans les pages du Devoir et du défunt magazine Voir, demeurait dans le même logement de petite taille situé juste en face du square Saint-Louis, dans un bâtiment qui en compte 15. Celui-ci a toutefois été racheté au début du mois de juillet dernier par l’entreprise immobilière Modela, représentée par le promoteur Tristan Desautels, qui possède des bâtiments à Montréal et en Estrie. Le promoteur a rapidement commencé à signer des ententes de résiliation de bail avec certains des huit locataires du bâtiment de trois étages afin d’y effectuer des travaux majeurs.

M. Boivin, tout comme Wasim Osman, qui demeure encore à ce jour dans ce bâtiment, compte parmi les quelques locataires qui ont alors refusé de quitter les lieux en échange d’un montant, proposé par le propriétaire, qui s’élevait à environ 600 $.

Le propriétaire a par la suite multiplié les moyens de pression pour tenter de forcer ces locataires à accepter de résilier leur bail, notamment en menaçant d’appeler les pompiers pour les évincer, comme le rapportait Radio-Canada en septembre dernier. Le propriétaire a aussi demandé à un travailleur de percer à plusieurs endroits le toit du bâtiment le 8 août dernier, ce qui a causé d’importants dégâts d’eau dans le logement de M. Osman, qui a dû être évacué temporairement, comme en témoignent des documents déposés au Tribunal administratif du logement (TAL).

« C’était une cascade », raconte M. Osman. La Ville de Montréal a d’ailleurs confirmé au Devoir avoir épinglé par la suite les propriétaires du bâtiment pour des travaux effectués sans permis en août dernier.

Quelques mois d’accalmie ont suivi, durant lesquels les rénovations ont cessé dans le bâtiment. Puis, les propriétaires ont obtenu des permis de la Ville pour procéder à différents travaux dans l’immeuble tout en y conservant le même nombre de logements. Après avoir négocié avec Tristan Desautels, M. Boivin a finalement obtenu un dédommagement financier de 10 000 $ de sa part, en échange de la résiliation de son bail, comme en témoigne l’entente fournie au Devoir par des proches du défunt.

Le locataire de 79 ans a ainsi déménagé le 1er février dans un nouveau logement du Plateau-Mont-Royal, après plusieurs journées anxiogènes où il craignait de ne pas se trouver un appartement dans le secteur à la hauteur de ses moyens, raconte son amie Anne Dandurand, qui a côtoyé M. Boivin pendant 41 ans. « Il a réussi, finalement, à se trouver un logement à la dernière minute, une semaine maximum avant le 1er février, dans un vieux bloc d’appartements où l’administration s’est montrée très sensible au fait qu’il allait se trouver dans la rue », confie-t-elle. Jean-Roch Boivin n’a toutefois pu profiter de son logement que pendant deux semaines. Le 14 février, il a été emmené au CHUM, où il est décédé cinq jours plus tard.

« Je suis persuadée, comme sa famille, que c’est vraiment le stress de tout cela qui l’a tué, carrément », lâche Mme Dandurand, en référence à l’éviction subie par M. Boivin.

Un seul locataire

Wasim Osman, qui a fui la Syrie en 2016 pour s’établir à Montréal, continue pour sa part de vivre dans son appartement d’une pièce, pour lequel il débourse 635 $ par mois, tandis qu’autour de lui, un chantier est en cours. Il peut d’ailleurs apercevoir les travaux dans un logement voisin à partir de fissures qui se sont formées dans le mur de son logis, a constaté Le Devoir en visitant les lieux. L’appartement voisin, où demeurait autrefois Jean-Roch Boivin, n’est déjà plus que l’ombre de ce qu’il était, tandis que la poussière s’accumule dans le bâtiment, dont plusieurs fenêtres sont placardées.

M. Osman poursuit maintenant Tristan Desautels devant le TAL dans l’espoir d’obtenir un dédommagement financier de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour le « harcèlement » et les « troubles et inconvénients » qu’il soutient avoir subis dans les derniers mois. Mais ce qu’il souhaite surtout, c’est d’obtenir une entente qui lui permettra de revenir dans son logement après les travaux que souhaite y réaliser le propriétaire au cours des 10 prochains mois, comme le prévoit d’ailleurs la loi dans le cas des évacuations temporaires.

Des documents de la Ville de Montréal obtenus par Le Devoir montrent par ailleurs qu’une demande de permis visant la transformation de la maison de chambres en « un immeuble à logements » a été refusée en novembre dernier. Le règlement d’urbanisme du Plateau-Mont-Royal interdit ce genre de conversions pour protéger les maisons de chambres, souvent considérées comme le dernier rempart contre l’itinérance.

Le propriétaire a ensuite effectué de nouvelles demandes de permis, cette fois pour des réparations majeures qui ne changeraient pas la classe et le nombre d’habitations du bâtiment. Ces permis lui ont été accordés le mois dernier et prévoient des travaux de 10 mois dans le bâtiment.

Une « vocation sociale » menacée

Joint par téléphone et par courriel, Tristan Desautels n’a répondu à aucune de nos questions. Il a donc été impossible de savoir, notamment, quels seront les loyers après la remise à neuf.

« La vocation sociale de cette maison de chambres, elle va disparaître complètement. Parce que oui, ce sera peut-être une maison de chambres, mais avec un loyer à 1500 $ pour un petit studio, ce n’est plus ce que c’était », prédit l’avocat en droit du logement Daniel Crespo Villarreal, qui représente Wasim Osman. Or, la Ville n’a pas de pouvoir sur les loyers demandés dans les maisons de chambres.

« Malheureusement, dans ce cas bien précis, nous ne disposons d’aucun levier municipal qui nous permettrait d’aller plus loin », a répondu par écrit la conseillère Marie Sterlin, qui est responsable de l’habitation pour l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, estime qu’il « devient urgent de réviser les dispositions du Code civil du Québec pour renverser le fardeau de la preuve qui est actuellement sur les locataires pour mieux les protéger des évictions et des reprises illégales de logements ».