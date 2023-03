Étude économique de l’OCDE sur le Canada

L’Organisation de coopération et de développement économiques dévoile aujourd’hui une étude sur le Canada. L’étude examine la performance économique du pays face aux récents défis mondiaux et discute des moyens pour stimuler la croissance à long terme et poursuivre les progrès dans les domaines socio-économiques. Elle est dévoilée en matinée, à Ottawa.