Quoi retenir de cette fin de semaine?

Des renforts annoncés pour la SAAQ

À la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 150 employés supplémentaires seront affectés progressivement, à compter de lundi, dans les succursales qui connaissent un fort achalandage en raison des ratés dans la transition des services vers le portail en ligne SAAQclic.

« Selon l’affluence, les heures d’ouverture seront devancées le matin ainsi que prolongées en fin de journée, et des services seront offerts sur rendez-vous les fins de semaine », indique un communiqué émis tôt dimanche matin. Des bornes numériques libre-service seront aussi ajoutées dans les succursales. « J’ai demandé à ce que les Québécois n’attendent plus dehors, et que le service soit de qualité partout », a indiqué pour sa part la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Il sera possible, dès lundi, pour les gens qui doivent se rendre dans les files d’attente de consulter au préalable la capacité d’accueil quotidienne de chaque centre de services sur le site Web de la SAAQ.