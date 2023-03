Psychiatre et policiers à domicile pour les échappés du système

« Vous êtes toujours les bienvenus », a dit la jolie octogénaire aux deux policières du SPVM, à l’infirmier clinicien, au psychiatre et à sa stagiaire, qui sont tous arrivés chez elle par un frisquet matin de février. Ces membres du projet pilote Echinops font de tels suivis à domicile depuis janvier 2022 pour aider les citoyens et les raccrocher aux services en santé mentale. Cela devrait aussi avoir comme résultat, croient-ils, de réduire les plaintes à la police faites à répétition par — ou pour — ces personnes dont l’état mental est perturbé. Le Devoir a accompagné en primeur cette équipe interdisciplinaire sur le terrain à Montréal.

Rien ne laisse supposer les difficultés de cette femme souriante lorsqu’elle bavarde avec Terri Cocco, agente sociocommunautaire au SPVM et responsable du projet Echinops pour le poste du quartier Saint-Michel. L’agente la questionne avec doigté pour vérifier si elle est orientée et si des proches s’occupent d’elle.

« Je ne suis pas folle », répète-t-elle depuis son immeuble anonyme du quartier Saint-Michel.

Mais elle a récemment fait plusieurs appels au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) : sa voisine est entrée chez elle pour lui voler des effets personnels et « suit » ses mouvements d’une pièce à l’autre depuis son logement situé à l’étage supérieur. Questionnée, elle ajoute que le mari de cette voisine a même enfoncé ses doigts dans les yeux d’un enfant qui était dans son appartement à elle. « Il a perdu un oeil. » Pour preuve, elle montre un cadre contenant la photographie d’un bébé : ses yeux ont été entièrement grattés, laissant une image inquiétante.

Le psychiatre Luigi De Benedictis prend le relais : « Quel jour sommes-nous ? » Il s’enquiert des médicaments qui lui sont prescrits. Étienne Boucher, infirmier clinicien, les examine et vérifie si elle les avale véritablement.

Peu après, sur le trottoir, l’équipe se regroupe pour faire le point sur la situation, comme c’est le cas après chaque visite.

« Il y a des éléments de persécution, peut-être d’hallucinations. Il y a beaucoup d’incohérences dans son discours, mais elle est orientée et organisée », résume la médecin résidente effectuant un stage en psychiatrie, Marie Vincent-Tremblay.

Ils conviennent de la suite : consulter son dossier hospitalier pour vérifier si elle est suivie par un médecin, sinon « on va tenter de la raccrocher aux services de santé », dit le psychiatre.

Je n’ai jamais autant l’impression d’aider les gens que ces jours-là.

Tous les jeudis, les équipes sillonnent les quartiers Saint-Michel et Saint-Léonard, en alternance, chaque fois avec le Dr De Benedictis qui est rattaché au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, partie prenante à ce projet.

« Je n’ai jamais autant l’impression d’aider les gens que ces jours-là », résume l’agente sociocommunautaire du SPVM Julie Mazerolle, qui est responsable de l’équipe Echinops pour le « PDQ 42 » à Saint-Léonard.

Profusion d’appels en santé mentale

Le constat des policières était le suivant : il y a de plus en plus d’appels faits aux services d’urgence pour des Montréalais dont la santé mentale est perturbée. Près de 80 % des appels, selon le chef du SPVM, Fady Dagher.

Et si les policiers ne sont pas des spécialistes en santé mentale, ils sont souvent les premiers arrivés après un appel au 911.

L’idée de ce projet a donc germé dans la tête des policières et du psychiatre qui ont constaté les difficultés sur le terrain. « La police et les services sociaux, on est comme deux systèmes parallèles qui ne se parlent pas. Il fallait trouver un moyen d’arrimer les deux et de faire un suivi pour aider ces gens-là », explique l’agente Mazerolle.

Le Dr De Benedictis hoche la tête. Il s’est proposé. « Pourquoi on n’irait pas les visiter chez eux ? »

« Il y a des patients qu’on perdait, soupire-t-il. On les voit à l’urgence, mais après, on ne les revoit plus. Et il y a des policiers qui interviennent plus souvent auprès de ces gens-là que les professionnels en santé mentale. » Il a vu des gens barricadés chez eux pendant des mois et d’autres qui ne vont pas chercher d’aide, car ils ne comprennent pas qu’ils ont une maladie mentale. La présence des policiers est nécessaire lors des visites, car des patients peuvent être « imprévisibles », explique-t-on.

C’est gagnant pour tout le monde, renchérit l’agente Cocco. Les gens reçoivent des soins, leur santé mentale est évaluée et la police reçoit moins de plaintes : faire des enquêtes, ça prend du temps et des ressources policières, souligne-t-elle.

C’est le cas de cet homme, qui a soufflé plus de 80 bougies : il a déposé de multiples plaintes contre une banque et ses employés. « Ce sont des voleurs », a-t-il répété lors de la visite de la seconde équipe d’Echinops.

Cette équipe est composée des mêmes spécialistes médicaux, ainsi que de l’agente Mazerolle et d’une collègue policière. Ils sont allés frapper chez lui, à Saint-Léonard. Il a ouvert la porte, content de la visite. L’homme a subi des AVC (accident vasculaire cérébral) et perd la mémoire. Il ne peut dire ni le jour ni l’année. Il ne se souvient pas d’avoir fait des retraits, explique la policière une fois à l’extérieur.

Immédiatement, le psychiatre et l’infirmier s’inquiètent : oublie-t-il aussi de prendre ses médicaments ? Ils vérifient chaque bouteille. A-t-il un médecin de famille ? Il ne sait pas. « On va vérifier », dit l’infirmier. Il a peut-être besoin d’un travailleur social pour l’aider à gérer son argent.

En un an, une seule personne a refusé d’ouvrir sa porte, dit l’agente Mazerolle : « Les gens qu’on voit, ils ont tellement besoin d’aide. Si on peut influencer leur trajectoire, c’est génial. » Les policiers les aidaient déjà auparavant, mais pas de façon aussi organisée qu’Echinops.

Tous les membres de l’équipe espèrent que l’initiative sera « exportée ».

Echinops suscite depuis le début un grand intérêt — remportant même un prix — et le projet pilote en cours vise, entre autres, à évaluer la possibilité de l’étendre à d’autres secteurs de Montréal, affirme le SPVM.

« C’est l’avenir », résume l’agente Mazerolle.