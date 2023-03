La région de Montréal sous la neige

La région de Montréal est à nouveau recouverte de flocons, cet hiver, alors que jusqu’à 15 centimètres de neige sont attendus dans la journée.

Une alerte météorologique est en vigueur pour l’île de Montréal, Laval, Longueuil-Varennes et Châteauguay-La Prairie. Selon le site d’Environnement Canada, les précipitations devraient cesser en soirée. Les vents du nord-est peuvent quant à eux atteindre jusqu’à 30 kilomètres par heure et les rafales, jusqu’à 50.

Du côté du ministère des Transports, on indique que la visibilité sur la route est réduite en raison de la chaussée enneigée dans certains secteurs de l’île. C’est le cas notamment à Vaudreuil-Dorion et à Dorval.

À l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, de nombreux vols ont été retardés ou carrément annulés, en matinée. La plupart des vols touchés sont en destination ou en provenance des États-Unis. L’horaire prévu de décollages et d’arrivées prévus demeure toutefois plus stable en après-midi et en soirée.

Le sud de l’Ontario est également touché par les précipitations de neige. Une accumulation atteignant jusqu’à 30 centimètres y est prévue dans certains secteurs.