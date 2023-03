Si vous les avez manqués

« The Dark Side of the Moon » : on a chanté sur la Lune (il y a 50 ans)

L’album de Pink Floyd The Dark Side of the Moon, le plus célébré de l’histoire du rock, a atteint le demi-siècle. Le lundi 12 mars 1973, deux petits jours après la sortie de l’album, presque en rupture de stock tellement on se l’arrache chez Phantasmagoria, Sam The Record Man, Sherman et autres lieux moins évidents (on achetait des disques chez Zeller’s et Eaton’s en ce temps-là), voilà que Pink Floyd vient jouer The Dark Side of the Moon dans son intégralité au vieux Forum de Montréal.