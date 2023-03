Appel à investir en publicité dans les médias d’ici

Un appel à investir en publicité dans les médias du Québec plutôt que sur les plateformes des géants du Web semble donner des résultats. L’Association des agences de communication créative (A2C) rapporte que la part des investissements en publicité numérique dans les médias locaux est passée de 14 % à 34 % entre les années 2020 et 2021.

L’A2C, qui représente 95 agences québécoises, dont Cossette, Sid Lee et Cartier, a lancé en mai 2020 un mouvement visant à soutenir les médias locaux, qui se font gruger leurs revenus par les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Ces géants numériques accaparent plus de 80 % des investissements publicitaires au pays. Les médias traditionnels se démènent pour obtenir leur part du marché.

« Le financement des médias est problématique depuis longtemps. La migration des investissements publicitaires vers les plateformes numériques mondiales les prive de revenus importants pour accomplir leur mission, soit imaginer, produire et diffuser des contenus d’ici de qualité. C’est une entrave à la transmission de contenus essentiels qui nous informent, alimentent notre démocratie et perpétuent notre culture », fait valoir Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l’A2C, dans une lettre au Devoir.

« À la lumière des annonces récentes de mises à pied dans différents médias, qui s’ajoutent au problème existant, il est impératif que les entreprises se mobilisent. Nous devons agir maintenant pour maintenir un écosystème média québécois fort et pérenne », ajoute-t-elle.

Un effort louable

Patrick White, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), salue l’effort des agences de communication québécoises pour soutenir les médias locaux. « C’est certainement une bonne idée d’encourager la publicité dans les médias du Québec, qui ont connu une forte baisse de revenus depuis le mois d’octobre dernier », dit-il.

Les récentes mises à pied chez Postmedia (notamment au quotidien Montreal Gazette), chez Québecor et chez Global News laissent entrevoir une année 2023 difficile pour les médias canadiens, selon le professeur.

Les entreprises hésitent à investir en publicité en raison de la crainte d’une récession. Certaines industries, comme celle de l’automobile, ont aussi ralenti leurs investissements publicitaires à cause de la pénurie de véhicules. La demande surpasse déjà l’offre même avec un effort publicitaire minime, soulignent des analystes.

Patrick White rappelle que les publicités gouvernementales portant sur la pandémie ont gonflé les revenus des médias québécois entre les années 2020 et 2022. Ces dépenses publicitaires ont sans doute amplifié la part des investissements locaux rapportés par l’Association des agences de communication créative pour l’année 2021. Les médias ne peuvent plus compter sur ces revenus pour l’année 2023.

Certains, comme Le Devoir, ont toutefois diversifié leurs sources de revenus en érigeant un mur payant qui force les lecteurs à s’abonner pour consulter la tota lité de leurs contenus — articles, vidéos et données numériques.

La valeur du contenu local

Le professeur souligne que le projet de loi C-18, toujours débattu à Ottawa, est aussi susceptible d’aider les médias canadiens. Cette initiative obligerait les géants du Web à négocier un partage des revenus publicitaires avec les médias.

Selon le directeur parlementaire du budget, les sommes ainsi versées aux médias canadiens pourraient atteindre 330 millions par année.

De son côté, l’organisme A2C a calculé que si on doublait la part des budgets de publicité numérique allouée aux médias locaux (de 14 % à 28 %), ceux-ci encaisseraient 200 millions de dollars par année.

« En tant qu’experts, on rappelle à nos clients que les médias locaux peuvent être performants [du point de vue publicitaire]. Le niveau d’engagement est plus élevé dans les médias locaux que sur certaines plateformes qui font partie du GAFAM. Le contenu local, les gens veulent le consulter », dit Luis Areas, administrateur de l’A2C, président du comité permanent des directeurs médias et associé chez Cartier.