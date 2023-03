Un neurologue libanais dans les limbes d’Immigration Canada

Un neurologue libanais embauché au Bas-Saint-Laurent regarde ses économies fondre depuis des mois, incapable de commencer à travailler en raison de la lenteur d’Immigration Canada (IRCC) à traiter sa demande de permis de travail.

Dr Wissam Rizk a son droit de pratique du Collège des médecins en poche depuis le 12 décembre, un permis qu’il a obtenu au terme d’un stage d’évaluation de trois mois, non rémunéré, réussi haut la main.

Il a aussi paraphé un contrat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Dès demain matin, il pourrait et voudrait prêter main-forte à ses collègues qui ont peu de répit face à l’ampleur de la tâche à accomplir, les délais d’attente qui s’allongent et le manque de ressources qui sévit.

Et pourtant, Dr Rizk attend. Le ministère canadien de l’Immigration a sa demande de permis depuis novembre et depuis, c’est silence radio, sauf pour ce statut apposé au dossier numérique du principal intéressé : « En attente de traitement. »

« Je ne comprends juste pas, s’étonne Dre Nao Bélanger, neurologue à l’hôpital de Rimouski et future collègue du Dr Rizk. Wissam a un contrat signé, il a son numéro de permis du Collège des médecins, il est physiquement à Rimouski, il ne manque tellement rien à son dossier que nous l’avions même mis à l’horaire ! Nous avons dû tout chambouler parce qu’il n’a toujours aucune nouvelle d’Immigration Canada. »

Contacté par Le Devoir, Dr Wissam Rizk a décliné notre demande d’entrevue. « Les dernières semaines étaient très éprouvantes pour moi, explique-t-il en s’excusant de ne pas avoir la force ni l’énergie d’exposer pour une énième fois sa situation. Toute cette situation m’angoisse énormément. Vous savez, écrire à des députés et parler à des ministres, ce ne sont pas des démarches que j’ai l’habitude de faire. »

Les déboires du neurologue, d’abord exposés par Radio-Canada, ont rebondi aux ministères de l’Immigration et de la Santé du Québec, en plus de trouver écho jusqu’aux oreilles des députés fédéraux Bernard Généreux et Maxime Blanchette-Joncas.

« Est-ce que c’est raisonnable, interroge ce dernier, qu’un citoyen en demande de permis doive absolument entrer en contact avec des députés et des ministres pour simplement obtenir le droit de travailler ? La situation est tout à fait inconcevable, s’insurge le député bloquiste de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques. Le pire, conclut Maxime Blanchette-Joncas, c’est qu’il s’agit d’un délai normal pour le ministère de l’Immigration, qui prévoit jusqu’à 168 jours de traitement. Cinq mois ! »

Une région en manque de renfort

L’aide du Dr Wissam Rizk ne représenterait pourtant pas un luxe dans l’est du Québec, où le plan de couverture médicale spécialisée prévoit sept neurologues pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. « Présentement, nous en avons quatre, explique le directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Louis Prévost, dont un qui tente de prendre sa retraite depuis 2020 et qui reste en poste à temps partiel par conscience professionnelle. »

Le Bas Saint-Laurent figure en queue de peloton en termes de délais d’attente pour obtenir des soins spécialisés. Constatant un manque de relève, le CISSS régional se tourne vers l’international pour soulager son manque d’effectif. Dans le cas du Dr Wissam Rizk, les démarches pour assurer sa venue à Rimouski ont commencé en 2021.

« J’ai un candidat, ça m’a même pris quatre ans, souligne Louis Prévost. Le recrutement international au Québec, ce n’est pas une jungle, c’est bien organisé, mais c’est un système qui a ses délais à lui. L’étape ultime, c’est Immigration Canada. Parfois, ça prend 10 jours, d’autres fois, plusieurs mois. »

En attendant qu’Immigration Canada accorde au médecin son permis de travail, les quatre neurologues du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie portent sur leurs épaules la santé d’une population qui s’étend de La Pocatière à Percé.

« En 2020, nous étions cinq pour assurer la garde. Aujourd’hui, nous sommes trois, décrit Dre Noa Bélanger. Cette situation augmente les délais d’attente pour les patients : certains suivis que j’aimerais faire à l’intérieur de trois ou quatre mois doivent parfois attendre un an. »

La neurologue souligne que le retard accumulé dans les rendez-vous, il y a trois ans, variait entre deux et trois mois. « Aujourd’hui, ça peut aller jusqu’à neuf mois », déplore-t-elle, incrédule que le renfort venu de l’étranger doive subir un stress inutile et patienter pendant des mois avant d’obtenir le droit de travailler.

« Nous voulons de la main-d’oeuvre qualifiée et quand nous la trouvons, nous la faisons poireauter, déplore Dre Bélanger. C’est très désolant. »

Permis temporaire prolongé

Le titre de séjour temporaire du Dr Wissam Rizk prend fin le 15 mars. « Il n’est pas question qu’il doive retourner dans son pays après l’échéance », assure le député Maxime Blanchette-Joncas, qui dit parler « régulièrement » avec l’adjoint du ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, pour débloquer le dossier.

Par courriel, Immigration Canada confirme qu’« un ressortissant étranger déjà au Canada qui demande une prolongation de permis de travail avant l’expiration de son permis actuel […] conserve son statut […] jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa nouvelle demande. »

IRCC précise avoir traité « environ 756 000 permis de travail » en 2022, « par rapport à 215 000 en 2021. » La date où Dr Rizk obtiendra le sien, cependant, demeure inconnue : le ministère explique que par respect des lois sur la protection de la vie privée, il refuse de commenter les cas spécifiques.