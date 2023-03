Le quartier chinois sera-t-il vraiment protégé?

La pérennité du Quartier chinois de Montréal sera-t-elle finalement assurée, à l’heure où plusieurs de ses bâtiments et terrains ont été rachetés par des promoteurs immobiliers ? Il y a un peu plus d’un an, devant le flux de transactions immobilières, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) avaient constaté les risques que courait le quartier. Ils avaient fait l’annonce, conjointement, de leur volonté de le préserver. Depuis, rien n’a bougé, constatent à regret plusieurs de ses défenseurs.

Un « avis d’intention de classement » a été dûment enregistré pour l’ancienne manufacture de cigares Davis and Sons, situé au coeur du « site patrimonial du noyau institutionnel du Quartier chinois », lui aussi en attente de classement. Tout est ainsi en attente depuis plus d’un an.

En vertu de la loi québécoise, l’avis d’intention de classement est d’une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé, mais cela doit être annoncé publiquement. Le registre foncier doit comporter une mention de prolongement. Les vérifications faites par Le Devoir indiquent qu’un tel avis de prolongation n’était pas dûment inscrit au registre foncier au moment où ces mots étaient écrits, soit plus d’un mois après l’expiration du délai légal.

En attente

« Nous avons fait des demandes auprès du ministère pour savoir ce qui se passe », explique Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal. « Aucune indication ne nous a été donnée sur ce que sera la portée finale de cette mesure de protection, ni de quelle façon exactement seront protégés les artefacts et les anciens équipements qu’a recensés patiemment Jean-Philippe Riopel. »

Guide touristique et habitant du Quartier chinois depuis des années, Jean-Philippe Riopel a documenté l’histoire du quartier. « Mon père travaillait déjà dans le Quartier chinois quand j’étais petit. Je connais tout le monde ici. Ce sont mes amis », explique-t-il.

Dans un vieil immeuble occupé par la famille Wing, visé par le projet de protection, il a trouvé quantité d’objets qui retracent l’histoire de la communauté chinoise. « Les Wing gardaient un peu tout. Comme ils avaient de l’espace, ils entreposaient aussi les malles des nouveaux venus. Certaines n’ont jamais été ouvertes ! » La plus vieille, scellée depuis 1939, constitue un trésor en soi. D’autres sont entassées là, intactes, depuis les années 1950. Elles racontent, à leur manière, une histoire de l’immigration.

Le fondateur de la compagnie Wing, Hee Chong Lee, était un immigrant débarqué à Montréal en 1897, à l’heure où la Ville mettait en place de dures mesures vexatoires à l’encontre de cette communauté.

À compter de 1946, l’entreprise Wing fabrique désormais des nouilles chinoises fraîches, des rouleaux impériaux, des pâtes à won ton. Les témoins de cette activité industrielle et culturelle ont été en bonne partie préservés. « Les Wing ont conservé beaucoup d’objets. Nous avons passé des centaines d’heures à organiser ça. Nous avons créé une collection. Cela raconte plus, bien plus que l’histoire de la communauté chinoise », explique Jean-Philippe Riopel, dans la mesure où ce quartier sera traversé par toutes sortes d’influences culturelles.

Qu’arrivera-t-il de ces objets ? Aucune mesure de protection des intérieurs de ces bâtiments n’a été prévue. L’ancienne British and Canadian School (1826) et l’ancienne Free Presbyterian Church (1848), transformée en manufacture de cigares (1884), constituent un défi en matière de préservation. D’autant plus que nombre de bâtiments du quartier ont été rachetés par les mêmes promoteurs immobiliers : Investissements 1000 St-Urbain Ltée. Cette entreprise, pilotée par Brandon Shiller et Jeremy Kornbluth, est une branche de Hillpark Capital. Le groupe compterait aujourd’hui plus de 1000 adresses civiques différentes à son actif. Il fait régulièrement parler de lui.

Un quartier complexe

Selon Jean-Philippe Riopel, ses concitoyens montréalais ne comprennent pas à quel point le Quartier chinois est important. « C’est un quartier extrêmement riche où tout se croise. Ce fut un des premiers lieux d’implantation de la communauté juive. Il y avait des synagogues, ici. » Les bâtiments ont été construits par des Canadiens français. Un patriote des révolutions de 1837-1838 y a même eu sa résidence.

« L’ancienneté des bâtiments devrait déjà susciter l’attention. Dans la cigarerie, ce sont des francophones qui travaillaient là. C’est un quartier complexe, particulièrement intéressant », expose Jean-Philippe Riopel.

Photo: Nathalie St-Pierre

À l’occasion de travaux dans le sol, les résidents du quartier ont mis au jour plus de 600 tessons, des médailles, une vieille arme de poing, des objets curieux de toutes sortes qui demandent à être analysés. « On s’est rendu compte qu’il y avait probablement des fouilles archéologiques à faire ici. Il faut être aveugle pour ne pas mesurer la richesse de ce quartier », insiste-t-il.

Un manque de transparence ?

La direction générale du patrimoine du MCC indique, dans une lettre que Le Devoir a pu consulter, que « des catégories » ont été ajoutées à l’avis de classement initial « afin de clarifier les exigences relativement à l’entretien et à la protection des immeubles », sans plus de précision.

Le MCC ajoute qu’« un délai additionnel de six mois est accordé par le législateur afin que le Ministère puisse transmettre la catégorisation aux propriétaires et permettre à ces derniers de soumettre leurs observations ». Le processus de protection s’en trouve du coup allongé. Le public ne saura pas, au mieux, avant le 26 juillet 2023, ce qui adviendra exactement du projet de protection du quartier.

L’animateur en histoire et en patrimoine, Bernard Vallée, constate à regret que seuls les propriétaires sont invités à soumettre leurs observations sur le bien protégé et les exigences qui y sont associées. « Cela s’ajoute à l’opacité du processus de consultation à la suite de l’avis d’intention de classement du 21 janvier 2022 : le propriétaire ou toute personne intéressée disposait de 60 jours pour faire connaître son point de vue auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec (CPCQ). Mais celui-ci n’a émis aucun communiqué et n’a mis aucune information sur son site pour annoncer qu’il recevrait des commentaires ou des mémoires sur les classements dans le Quartier chinois ! »

Bernard Vallée regrette en outre que les avis du CPCQ demeurent confidentiels, de même que les mémoires qui alimentent en principe sa réflexion.

Des craintes

Dinu Bumbaru tout comme Bernard Vallée craignent les conséquences des délais supplémentaires. Selon Bernard Vallée, des sinistres accidentels ou criminels pourraient affecter « des locaux vides et abandonnés ou en voie de l’être ». Il rappelle la perte d’un immeuble, l’édifice Robillard, qui constituait le premier site de diffusion d’un film en Amérique du Nord en 1896. Situé sur le boulevard Saint-Laurent, il a été complètement détruit par un incendie alors qu’il était laissé à l’abandon. Il est remplacé ces jours-ci par une construction aux lignes actuelles.

Que veulent faire les promoteurs immobiliers qui ont racheté ces espaces historiques ? L’ancienne fabrique de cigares, où était installée la famille Wing jusqu’en juillet 2022, a été vendue pour un peu plus de 6 millions de dollars. Cependant, les acheteurs se sont liés, auprès d’une institution financière, à une hypothèque de 15 millions de dollars. La différence entre le coût d’achat et ce financement sert d’ordinaire à couvrir des travaux importants. Aucun détail jusqu’ici n’a été rendu public, mais nombreux sont ceux qui se demandent, au rythme où vont les choses, de quoi aura bientôt l’air le Quartier chinois.