Affaires étrangères au G20

Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent à New Delhi aujourd’hui et demain, sur fond de guerre en Ukraine et de tensions entre la Chine et les États-Unis. La responsable canadienne, Mélanie Joly, sera présente.

Selon Reuters, l’Inde souhaite orienter les discussions vers les changements climatiques et la dette des pays en développement. L’invasion russe de l’Ukraine sera aussi à l’ordre du jour.

Lors du dernier G20, rassemblant celui-là les ministres des Finances, les pays n’étaient pas parvenus à un communiqué commun en raison de divergences avec la Chine à propos de la guerre en Ukraine.