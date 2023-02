Un centre d’hébergement pour itinérants autochtones ouvre ses portes à Montréal

Un nouveau centre d’hébergement destiné aux itinérants autochtones a été inauguré lundi après-midi au centre-ville de Montréal. Une première étape qui devra être suivie d’autres initiatives dans la métropole, où le nombre de sans-abri autochtones est en augmentation, conviennent Québec et Ottawa.

Située sur la rue Saint-Hubert, près du secteur du Village, la Maison Akhwà:tsire compte 18 chambres ayant une capacité d’accueil de 22 personnes. Le bâtiment, acquis en mai 2021 par l’organisme Projets autochtones du Québec (PAQ), compte trois étages qui ont fait l’objet d’importantes rénovations dans les dernières années, notamment pour aménager six chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite et aménager des gicleurs dans le bâtiment.

Contrairement aux refuges pour sans-abri, qui offrent de l’hébergement temporaire, ce centre comprend des logements supervisés où les locataires peuvent demeurer « de façon permanente », a souligné le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. Les locataires bénéficieront d’ailleurs du Programme de supplément au loyer, géré par la Société d’habitation du Québec, qui permet à ses bénéficiaires de débourser 25 % de leur revenu brut pour se loger.

Des intervenants offriront par ailleurs du soutien psychosocial 24 heures sur 24 dans ce bâtiment, où les locataires pourront aussi recevoir des soins médicaux et cliniques de façon régulière, tandis qu’un service de consommation supervisée d’alcool sera aussi offert dans ce bâtiment.

« Ça représente la réconciliation avec les peuples autochtones, ça représente un espace pour les personnes qui ont fait des années, peut-être des décennies dans la rue, qui ont vécu un trauma générationnel et qui ont besoin d’un chez soi où vivre dans la dignité », s’est ainsi réjoui lundi après-midi, en conférence de presse, la directrice générale de PAQ, Heather Johnson.

La concrétisation de ce projet a d’ailleurs bénéficié d’un financement totalisant plus de 6,8 millions de dollars, incluant un montant de 4,7 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, tandis que divers donateurs provenant des secteurs public et privé ont accordé une somme totalisant 2,1 millions de dollars. Le gouvernement du Québec s’engage quant à lui à offrir un soutien financier récurrent de 1 million de dollars à PAQ afin de l’aider à offrir des services d’accompagnement aux personnes logées dans ces unités.

Répondre à la demande

Ce nouveau centre viendra ainsi en partie répondre à une demande croissante en matière d’hébergement des itinérants autochtones à Montréal, dont le nombre aurait augmenté considérablement depuis le début de la pandémie, a évoqué le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. Il a toutefois reconnu du même souffle que d’autres initiatives du genre devront voir le jour pour répondre à la demande.

« Pendant la COVID, on a vu des chiffres très impressionnants concernant le nombre de personnes itinérantes qui étaient soit issus des Premières Nations ou des Inuits. Donc, si vous me demandez aujourd’hui si avec l’ajout de 22 places, tout est réglé, la réponse est non », a lancé M. Lafrenière.

Selon Heather Johnston, l’augmentation des problèmes de consommation de drogues dans les communautés autochtones et la pénurie de logements locatifs abordables dans la métropole compte parmi les facteurs qui ont pu contribuer à l’augmentation du nombre d’itinérants autochtones dans les dernières années.

Dans ce contexte, « il y a un gouffre énorme, qui n’est pas prêt d’être rempli, dans l’offre de service pour les itinérants autochtones », a lui aussi illustré le ministre responsable des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller. Ce dernier a ainsi souligné l’importance de continuer d’investir pour répondre à ces besoins grandissants, à Montréal comme dans d’autres villes du pays.

« On souhaite accueillir d’autres projets parce que les besoins dans la métropole sont divers », a renchéri la responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco. L’inauguration de ce centre d’hébergement survient d’ailleurs peu de temps après la création, plus tôt cet hiver, d’un refuge pour itinérants autochtones qui a été aménagé dans un local situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, près du square Cabot. « Il faut qu’on puisse continuer à répondre de façon permanente aux besoins des différentes personnes qui sont à risque ou qui sont déjà en situation d’itinérance », a insisté Mme Blanco.