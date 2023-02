Quoi surveiller aujourd’hui ?

Ingérence électorale chinoise

Il faut s’attendre à ce que Justin Trudeau soit à nouveau questionné par les journalistes et par les chefs de l’opposition, lundi, au sujet d’une possible ingérence de la Chine dans les deux dernières élections fédérales. Dimanche, le député conservateur de St. Albert—Edmonton, Michael Cooper, a exigé que la cheffe de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, comparaisse devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC).

Sa sortie publique était en réaction à un reportage de Global News, paru vendredi soir, précisant que le député libéral Han Dong, élu dans Don Valley-Nord à Toronto, aurait « reçu l’aide d’un consulat chinois à Toronto pour devenir le candidat libéral » dans la circonscription en 2019. Rappelons que le Globe and Mail avait révélé la semaine précédente que le Parti communiste chinois aurait voulu tirer parti des membres et des associations de la communauté chinoise afin de faire élire un gouvernement libéral minoritaire en 2021.