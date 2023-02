Quoi retenir de la fin de semaine ?

Pourparlers israélo-palestiniens en Jordanie

Des responsables israéliens et palestiniens se sont engagés dimanche à « prévenir toute nouvelle violence » et à oeuvrer en vue d’une « désescalade », selon un communiqué conjoint publié à l’issue d’une réunion en Jordanie. Il s’agit de la première du genre depuis des années, avec une participation régionale et internationale pour discuter de la situation dans les Territoires palestiniens.

« De hauts responsables jordaniens, égyptiens, israéliens, palestiniens et américains », ont participé à cette rencontre dans la ville d’Aqaba sur la mer Rouge, et, après des « discussions approfondies et franches », ont « réaffirmé la nécessité de s’engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence », selon le communiqué final en huit points.

À l’issue des pourparlers, le gouvernement israélien et l’Autorité nationale palestinienne ont « confirmé leur volonté et leur engagement conjoints » d’agir immédiatement pour arrêter les « mesures unilatérales » pendant une période de 3 à 6 mois.