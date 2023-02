Une veillée à Montréal pour souligner 365 jours de résistance de l’Ukraine

Une veillée aux bougies a eu lieu à Montréal, vendredi soir, pour souligner les 365 jours de résistance de l’Ukraine face aux forces russes.

Organisée par le Congrès des Ukrainiens Canadiens (UCC), l’action pancanadienne marque un an depuis l’invasion de la Russie et se voulait une occasion pour les Canadiens de « montrer qu’ils sont solidaires » avec l’Ukraine.

Pour Michael Shwec, président du Congrès des Ukrainiens Canadiens pour le Québec, cette initiative fait partie d’une « action mondiale » qui vise à soutenir l’Ukraine et son peuple, qui « souffrent de la cruauté de la Russie ».

« Il y a beaucoup de non-Ukrainiens avec nous ici aujourd’hui, et c’est une chance de démontrer non seulement une solidarité envers un peuple, mais une compréhension que la démocratie mondiale est à risque », a-t-il affirmé à La Presse canadienne.

La marche a débuté au square Dorchester pour se terminer non loin, au square Phillips, où des discours ont été prononcés. La foule s’étendait sur quelques centaines de mètres, de la rue Metcalfe jusqu’à l’avenue Union. Les participants brandissaient des drapeaux ukrainiens et scandaient un salut national du pays, « Slava Ukraini ! » (Gloire à l’Ukraine !).

« On doit montrer toute notre solidarité à la communauté ukrainienne. Elle est importante à Montréal, notamment dans des quartiers comme Rosemont-La Petite-Patrie. […] Montréal, c’est une ville de droits humains, et en tant que municipalité dans un pays en bonne santé démocratique, on va s’assurer que ce message s’entende de l’autre côté de l’océan », a souligné Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse au comité exécutif.

Un « regain d’espoir »

« Cette semaine a été très chargée, et donc de voir l’aboutissement de ça ici, avec tous ces gens, c’est vraiment exceptionnel », a déclaré en entrevue Katia Sviderska, étudiante à l’Université de Montréal.

Le fait de voir l’Ukraine occuper à nouveau l’espace médiatique est aussi un regain d’espoir pour la jeune femme et lui permet de « garder le moral ».

« La dernière année a été assez difficile, ç’a été beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de joie et de tristesse. Au fur et à mesure que l’hiver avance et que le printemps arrive, on regagne beaucoup d’espoir », a-t-elle raconté.

Aux yeux de Yuliya Marunych, une résidente de Montréal, chaque personne ukrainienne a non seulement un espoir, mais aussi « une conviction que l’Ukraine va gagner ».

« Je suis Ukrainienne, et aujourd’hui on marque 365 jours de résistance, de force et d’espoir de liberté. On est là, même s’il fait -20 degrés […], pour supporter nos confrères et consoeurs en Ukraine. On ne souhaite pas seulement la paix, mais aussi la victoire pour notre pays », a-t-elle déclaré à La Presse canadienne.

La Ville de Montréal a d’ailleurs réitéré son soutien envers le peuple ukrainien, rappelant ses diverses initiatives pour accueillir et intégrer les réfugiés.

« Nous souhaitons leur rappeler haut et fort que les portes de la Ville de Montréal leur seront toujours ouvertes. Montréal a toujours été une terre d’accueil pour la population ukrainienne et elle continuera de l’être », a déclaré vendredi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué.

Le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine avait d’ailleurs été érigé pour la journée sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement à Québec en signe de solidarité.

D’autres rassemblements ont également eu lieu à travers la province, notamment à Québec et à Granby, ainsi que dans le reste du Canada.

Le pont Samuel-De Champlain était aussi illuminé aux couleurs de l’Ukraine.