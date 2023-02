L’ex-haut fonctionnaire Louis Roquet est décédé

Après avoir occupé nombre de postes clés au sein de la société québécoise, l’ancien haut fonctionnaire Louis Roquet est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 80 ans.

Au cours de sa longue carrière, il a été le premier p.-d.g. d’Investissement Québec, qu’il a contribué à fonder, et président de son conseil d’administration, p.-d.g. de la Société des Alcools du Québec (SAQ), directeur général de la Ville de Montréal ainsi que président de la division de Desjardins consacrée aux investissements, Desjardins Capital de risque.

« C’était quelqu’un d’exceptionnel », déclare avec émotion Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de Développement Angus (SDA) et ami de longue date de M. Roquet. « Il a toujours eu une intégrité remarquable. C’était quelqu’un de très humble, de supérieurement intelligent et de toujours disponible à se rendre utile. »

Les deux hommes se sont connus au milieu des années 1990, lors du processus de création de la SDA, dont M. Roquet avait accepté d’occuper la présidence du conseil d’administration. « Il a été de tous les combats, de tous les efforts, se souvient M. Yaccarini. Angus s’est fait grâce à Louis Roquet. »

Après des études universitaires qui l’ont mené à l’obtention d’un doctorat en administration à l’Université Harvard, Louis Roquet a enseigné au HEC Montréal. Il a par la suite entrepris une fructueuse carrière dans le secteur public.

Embauché à deux reprises comme directeur général de la Ville de Montréal, d’abord en 1994, puis en 2010, il a été mandaté, lors de son second mandat, de remettre de l’ordre à l’hôtel de ville. Sa nomination survenait après le scandale des compteurs d’eau qui avait éclaboussé l’administration du maire Gérald Tremblay. Il avait quitté trois ans avant la fin prévue de son mandat pour des raisons personnelles.

Il a poursuivi sa carrière chez Investissement Québec (1998-2002), à la SAQ (2002-2004) et à Desjardins Capital de risque (2004-2009).

En 2018, M. Roquet a été nommé chancelier et président du Conseil de l’Université de Montréal.

Il laisse dans le deuil sa femme, ses trois enfants et ses quatre petits-enfants.