Pas de patinoire sur le canal Rideau à cause d’un hiver trop doux

Un hiver aux températures trop douces aura eu raison de la patinoire du canal Rideau. Celle-ci n’ouvrira pas cette année, a confirmé l’organisation sur Twitter, vendredi.

Dans une enfilade de tweets, le compte géré par la Commission de la Capitale nationale (CNN) se déclare « déçu » par cette annonce, qui survient à l’aube de la semaine de relâche scolaire.

MISE À JOUR???? | Nous ne pourrons pas ouvrir la patinoire du #CanalRideau cet hiver. Malgré tous nos efforts, la météo a eu raison de nous pour la première fois de notre histoire. ????



Vous êtes déçus. Nous sommes déçus. Bruce est déçu. | #OttNouvelles



???? Photo par Dave Chan pic.twitter.com/XQ9KoSIUXV — PatinoireCanalRideau (@CCN_Patinoire) February 24, 2023

« Malgré le froid des dernières 24 heures, les températures élevées de cet hiver et les précipitations ont causé une glace mince et poreuse », explique-t-on. Et cette glace n’est « pas sécuritaire ».

En 2022, la CNN s’est associée à des chercheurs de l’Université Carleton pour étudier les conséquences des changements climatiques sur la patinoire du canal. « L’objectif à long terme est d’aider la CNN à prendre des décisions éclairées sur la façon d’adapter ses activités », précise-t-on sur le site web de l’organisation.