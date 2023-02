Le chauffeur d’autobus qui a foncé sur une garderie est apte à subir son procès

L’homme qui est accusé d’avoir foncé avec un autobus sur une garderie de Laval, tuant deux enfants et en blessant six autres, est jugé apte à subir son procès. Son avocat a toutefois immédiatement demandé une autre évaluation psychiatrique afin de déterminer si sa responsabilité criminelle peut être engagée ou non en raison de possibles troubles mentaux.

Pierre Ny St-Amand fait face à neuf chefs d’accusation, dont deux de meurtre au premier degré, un de tentative de meurtre et six de voies de fait sur des enfants, pour avoir encastré un autobus de la Ville de Laval dans une garderie du quartier Sainte-Rose le 8 février dernier.

La semaine dernière, son avocat, Me Julien Lespérance Hudon, avait requis une évaluation psychiatrique de son client pour déterminer si l’accusé était apte à subir son procès. Celle-ci a conclu que oui, a rapporté l’avocat vendredi matin au palais de justice de Laval. Le rapport psychiatrique a été mis sous scellés au dossier de la cour.

Ayant pris connaissance des conclusions de ce rapport, l’avocat de la défense a toutefois affirmé avoir des motifs raisonnables de croire que son client de 51 ans n’était peut-être pas en mesure de distinguer le bien du mal quand il a posé les gestes pour lesquels il fait maintenant face à la justice. La défense a donc requis une 2e évaluation, cette fois pour déterminer la responsabilité criminelle de l’accusé au moment du crime.

Le Code criminel prévoit en effet qu’un juge peut ordonner une évaluation de l’état mental de l’accusé s’il estime qu’une telle preuve est nécessaire pour, entre autres, « déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle ».

La procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond, ne s’est pas opposée à cette demande et le juge l’a ordonnée.

En cas de non-responsabilité criminelle

Si un tribunal devait ultimement en arriver à une conclusion de « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux », cela ne signifie pas que l’accusé sera acquitté. Cela veut plutôt dire qu’un juge reconnaît qu’il a commis le crime, mais qu’il considère qu’il ne devrait pas être puni parce qu’il n’a pas « choisi » de le commettre.

Toutes les personnes souffrant de troubles mentaux ne vont pas automatiquement être déclarées non criminellement responsables de leurs actes : le trouble mental doit avoir eu un impact clair et direct sur les actions posées.

Finalement, l’accusé reconnu non criminellement responsable n’est pas forcément remis en liberté, le tribunal pouvant ordonner qu’il demeure dans un établissement psychiatrique.

D’ici à ce que le rapport de cette seconde évaluation soit présenté en Cour, Pierre Ny St-Amand devra demeurer détenu à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, où sera également réalisée l’expertise. L’homme devra revenir devant le tribunal le 28 mars prochain.