En compagnie des anges gardiens du métro

Le métro de Montréal abrite une faune bigarrée. Pendant que des usagers pressent le pas pour attraper leur train, ici et là les itinérants flânent et dorment, indifférents à l’agitation qui les entoure. C’est à cette population démunie que l’Équipe métro d’intervention et de concertation (EMIC) porte toute son attention. Formée d’une policière, d’un inspecteur de la Société de transport de Montréal (STM) et d’une intervenante psychosociale, l’équipe patrouille tous les jours le réseau souterrain, afin de veiller sur ces marginaux en quête d’un peu de chaleur.

Étendu sur le sol de la station Bonaventure, Robert Britton dort profondément quand l’équipe l’aborde pour le tirer de son sommeil. Accompagnée de la policière Anabelle Roy et de l’agent Simon Pierre Gagnon, de la STM, l’intervenante Iméne Ayachi, de la Société de développement social, prend de ses nouvelles et s’enquiert de sa santé. L’homme reconnaît visiblement ses interlocuteurs et échange quelques mots avec eux.

Mise sur pied en 2020, l’EMIC parcourt les stations de métro pour s’assurer que la présence des itinérants ne gêne pas les usagers et ne trouble pas la paix. « Le métro est pour tout le monde, mais certains comportements nuisent à la cohabitation », explique Sophie Bellemare, qui coordonne les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au sein de l’EMIC.

Tolérance dans le métro

L’EMIC n’est pas un service de première ligne et ne répond pas aux appels d’urgence. Une part importante de son travail consiste plutôt à voir si les itinérants ont besoin d’aide, s’ils doivent être dirigés vers les bonnes ressources et si un suivi de leur cas doit être fait. L’équipe peut donc prendre le temps de discuter avec les sans-abri. « C’est ce qui permet de créer un lien de confiance, un lieu thérapeutique », indique Charles Audelin, lieutenant aux opérations à la STM.

La STM fait preuve de tolérance à l’égard des itinérants qui viennent se réfugier dans le métro, pour autant qu’ils ne représentent pas une menace pour la sécurité des usagers.

Certaines règles doivent cependant être respectées. Les itinérants ne sont pas autorisés à errer sur les quais du métro. « Il n’y a pas de tolérance quand ça nuit à la fluidité. Et les gens intoxiqués sur les quais peuvent représenter un problème de sécurité, souligne M. Audelin. Mais on fait preuve de tolérance à l’extérieur des tourniquets. »

Et les sans-abri ne peuvent pas s’étendre n’importe où. « À partir du moment où ils sont couchés sur le sol, ils enfreignent le règlement. On va tenter de les relocaliser », explique Sophie Bellemare, qui admet tout de même que, dans les coins peu achalandés de certaines stations, on ne force pas les sans-abri à se déplacer.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Mercredi, quand Le Devoir a accompagné l’EMIC, la patrouille s’est attardée à la station de métro Bonaventure, qui abrite de nombreux itinérants âgés dans ses dédales de corridors. Mais ils ont beau être généralement paisibles, il faut les aborder avec précaution. L’un d’eux ne cache pas sa colère d’être approché ce jour-là par l’équipe, qui lui a signalé que ses pantalons sont un peu « trop lousses », qu’ils ne cachent plus ses fesses. « Habituellement, il est toujours calme et posé. Mais là, il ne veut pas d’aide », constate la policière Anabelle Roy.

Une demi-heure plus tard, quand elle repasse le voir pour lui refiler un pantalon mieux ajusté, son humeur s’est adoucie et il accepte le vêtement avec reconnaissance.

Plus loin, un homme est enfoui sous son sac de couchage. « As-tu du nouveau par rapport à ton appartement ? Tu es OK avec tes souliers ? As-tu besoin de bottes ? » lui demande Iméne Ayachi. L’homme est un visage connu de l’EMIC, mais l’intervenante s’inquiète pour sa santé. « Parfois, c’est long d’avoir un lien de confiance », dit-elle par la suite.

À chaque station sa couleur

Les itinérants sont de plus en plus présents dans l’ensemble du réseau du métro, surtout depuis la pandémie de COVID-19. Un grand nombre de stations ont leurs habitués, particulièrement celles du centre-ville. Mais le profil des itinérants varie d’une station à l’autre, en fonction notamment de leur proximité avec les ressources d’aide, explique Sophie Bellemare.

À la station Atwater, la présence voisine de Resilience Montreal et de Chez Doris amène des Autochtones dans le réseau souterrain. D’ailleurs, le déménagement de l’organisme pour Autochtones La Porte ouverte sur le Plateau Mont-Royal, en 2018, a fait apparaître des itinérants autochtones dans le métro Mont-Royal. « Chaque station a sa couleur », résume Sophie Bellemare.

Située près du Refuge des jeunes de Montréal, la station Papineau est non seulement fréquentée par des jeunes, mais aussi par des vendeurs de stupéfiants et des itinérants aux prises avec des problèmes de toxicomanie. « Il y a aussi une pharmacie qui offre un service de méthadone. Alors, le matin, ils attendent dans le métro pour aller la chercher. Tout ce qui gravite autour des stations a une influence sur la présence des itinérants », souligne Mme Bellemare.

La station Bonaventure se trouve tout près de la Mission Saint-Michael, qui vient de déménager sur la rue Stanley. Connu sous le nom de « Toit rouge », l’organisme est un partenaire de longue date du SPVM auprès des itinérants.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La policière Anabelle Roy déplore tout de même le manque d’infrastructures qui pourraient faciliter l’existence des itinérants et des autres usagers du métro. « Il n’y a pas de toilettes publiques dans le métro, à part à la station Snowdon. Pourtant, il y en a dans d’autres pays, et ça fonctionne », dit-elle tout en reconnaissant qu’une surveillance accrue pourrait être nécessaire.

La création de l’EMIC, tout comme d’autres équipes telles que l’EMMIS (Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale) et l’ESUP (Équipe de soutien aux urgences psychosociales), a permis de tisser des liens entre les forces de l’ordre et les ressources communautaires afin de privilégier la prévention, plutôt que la répression.

Trois patrouilles de l’EMIC assurent leur présence sept jours sur sept dans le réseau du métro. Des équipes travaillent de 6 h à 16 h 30 tous les jours et une autre est présente du lundi au jeudi, de 10 h 30 à 20 h 30 — « parce qu’après 20 h 30, les gens sont souvent trop intoxiqués », fait valoir Charles Audelin. « L’EMIC n’est pas là pour faire de la répression, mais plutôt pour créer des liens et amener les itinérants vers des ressources. »

Reste que ce ne sont pas tous les itinérants qui sont réceptifs ou qui veulent être aidés. « Je les appelle “nos Gaulois” », raconte Sophie Bellemare.