Des vols sont retardés ou annulés à l’approche d’une tempête provenant des États-Unis

Les compagnies aériennes préviennent que les voyages à destination et en provenance du centre du Canada pourraient être affectés par une tempête hivernale venant de l’ouest.

Des conditions de blizzard pourraient entraîner des retards sur les vols à destination et en provenance des aéroports de Toronto, Ottawa et Montréal mercredi et jeudi, ont indiqué Air Canada et WestJet.

Air Canada avait déjà retardé ou annulé, mercredi après-midi, plus de 100 vols pour la journée – soit environ 23 % de son offre quotidienne. WestJet avait repoussé ou annulé 91 vols, soit près du tiers de ses voyages, selon FlightAware.

Le service de suivi a indiqué que les transporteurs avaient déjà annulé, mercredi en début d’après-midi, quelque 2200 vols aux États-Unis, menaçant également d’interrompre les voyages et les vols de correspondance pour les Canadiens.

Environnement Canada prévient que de fortes chutes de neige frapperont une partie du sud de l’Ontario à partir de la fin de l’après-midi, suivies de grésil et de pluie verglaçante au cours de la nuit.

Les chutes de neige pourraient totaliser 10 à 15 centimètres avec des vents soufflant de 50 à 70 kilomètres par heure à mesure que le système dépressionnaire progressera depuis le sud-ouest des États-Unis.

« Nous surveillons la météo et nous avons fait quelques ajustements d’horaire en prévision de la tempête, et cela se poursuit à mesure que la situation évolue », a indiqué le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, dans un courriel, notant que les clients pourraient choisir de modifier leur réservation ou opter pour un remboursement.

Jazz Aviation, qui exploite des vols régionaux pour Air Canada Express, a annulé 75 de ses vols du mercredi, soit 16 % de son offre, selon FlightAware