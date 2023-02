La Ville de Québec veut en finir avec la démolition de son patrimoine en catimini

La Ville de Québec promet que c’est fini, la démolition de bâtiments patrimoniaux fait en catimini. En vertu d’un nouveau règlement, quiconque voudra démolir un immeuble cité devra dorénavant diffuser publiquement ses intentions et la population obtiendra le pouvoir de contester sa demande.

Ne démolira plus qui veut dans la capitale nationale. La Ville propose un règlement qui confine la démolition aux cas de dernier recours en multipliant les embûches entre le pic des démolisseurs et les façades patrimoniales, souvent centenaires, de la capitale.

« Grosso modo, a résumé lundi Mélissa Coulombe-Leduc, la conseillère responsable du patrimoine à la Ville de Québec, il sera interdit de démolir un bâtiment patrimonial à moins que les requérants puissent démontrer la nécessité ou les avantages de la démolition. »

La Ville resserre notamment les critères auxquels les demandes de démolition devront répondre avant d’obtenir un feu vert. Quiconque veut raser un édifice cité devra désormais soumettre aux instances la présentation du projet qui le remplacera. L’approbation de ce dernier deviendra obligatoire pour obtenir la permission de démolir.

La demande de démolition devra aussi s’accompagner d’une expertise professionnelle sur l’état de l’immeuble. La Ville privilégiera la restauration partout où elle sera possible avant d’autoriser la démolition.

Chaque demande de démolition devra aussi se faire connaître à deux endroits, soit sur le portail web de la Ville et sur un panonceau accroché à l’immeuble visé. À la suite de ces publications, la population disposera d’une période de 10 jours pour s’opposer à la requête.

La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ), en place depuis près d’un siècle, conserve la responsabilité d’étudier au cas par cas les demandes. Le nouveau règlement lui imposera cependant plus de transparence. Elle devra, par exemple, organiser des séances d’informations publiques pour expliquer et justifier ses décisions.

Dans les demandes de démolition qui concernent des bâtiments classés patrimoniaux, la CUCQ devra aussi organiser des auditions publiques pour entendre la population. Si la commission accorde son feu vert à une démolition, toute personne aura le droit de demander au conseil municipal de réviser la décision à l’intérieur d’un délai de 30 jours.

Pour la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, ce nouveau règlement évitera aux gens de se retrouver, à leur insu, devant les ruines d’un bâtiment patrimonial qui participait à l’identité de leur quartier.

Présentement, la Ville de Québec compte quelque 20 000 bâtiments assujettis à la juridiction de la CUCQ. Cette liste, prévoit la Ville, devrait s’allonger dès novembre prochain.

Ce nouveau règlement relatif à la démolition d’immeubles s’ajoute à l’arsenal déployé par la capitale pour conserver son patrimoine bâti. Un autre règlement, celui-ci sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, oblige depuis décembre dernier les propriétaires à maintenir en bon état leur édifice pour éviter leur détérioration. L’idée, souligne la conseillère du district Cap-aux-Diamants, est de prévenir le dépérissement du patrimoine bâti avant que la démolition devienne inévitable.

Contrevenir aux dispositions de ces deux règlements est un pensez-y bien pour le portefeuille. Les sanctions maximales prévues se chiffrent à 250 000 dollars. Une personne morale qui démolit un bâtiment patrimonial sans autorisation préalable sera dorénavant passible d’une amende de plus d’un million de dollars.

Le règlement relatif à la démolition d’immeubles doit entrer en vigueur à compter d’avril 2023.