Abandon d’une peine supplémentaire pour Alec Baldwin

Les procureurs ont abandonné la possibilité d’une peine obligatoire de cinq ans contre Alec Baldwin relativement à la fusillade mortelle sur un plateau de tournage, selon de nouveaux documents judiciaires rendus publics lundi.

Les avocats de l’acteur et producteur s’étaient auparavant opposés à une augmentation de la peine, affirmant que cela était inconstitutionnel, car la loi en question avait été ajoutée après les événements d’octobre 2021 sur le plateau de tournage.

« Les procureurs ont commis une erreur de droit fondamentale en accusant M. Baldwin en vertu d’une version de la loi sur le renforcement des armes à feu qui n’existait pas à la date de l’accident », ont déclaré les avocats de M. Baldwin dans un dossier judiciaire antérieur.

L’avocat de M. Baldwin a refusé de commenter.

La norme pour la possibilité d’une peine obligatoire de cinq ans aurait été une insouciance téméraire pour la sécurité d’autrui « sans précaution ni circonspection » et aurait comporté un seuil plus élevé d’actes répréhensibles.

L’alternative en ce qui a trait à la peine et l’ensemble de sanctions dans l’affaire exigent désormais la démonstration de négligence, qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison et d’une amende de 5000 $ en vertu de la loi du Nouveau-Mexique.

Alec Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed, la superviseure des armes sur le tournage du film Rust, ont été accusés le mois dernier d’homicide involontaire dans la mort par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, décédée peu de temps après avoir été blessée lors de répétitions à un ranch de la banlieue de Santa Fe.

Les autorités ont déclaré que M. Baldwin pointait un pistolet sur Mme Hutchins lorsque le coup est parti, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza.

Les parents et la soeur de Mme Hutchins ont intenté une action en justice pour la fusillade après une action similaire intentée par son mari et son fils.

La production de Rust devrait reprendre au printemps après avoir été interrompue à la suite du drame. Rust Movie Productions a déclaré que le veuf de Mme Hutchins, Matthew Hutchins, sera le nouveau producteur exécutif du film avec Blanca Cline comme nouvelle directrice de la photographie.

Rust Movie Productions a déclaré la semaine dernière qu’un documentaire connexe détaillera l’achèvement du film et la vie de Halyna Hutchins.

Joel Souza reviendra en tant que réalisateur lorsque la production reprendra, bien que l’on ne sache pas dans quelles conditions se déroulera le tournage.

Les responsables de Rust Movie Productions ont déclaré que l’utilisation « d’armes de travail » et de « toute forme de munitions » sera interdite sur le plateau de tournage.