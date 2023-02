Reprise d’audiences

Les audiences de l’action collective intentée par la Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne reprennent lundi au palais de justice de Montréal. L’organisme et M. Lamontagne poursuivent la Ville de Montréal au nom de tous ceux qui ont été victimes, entre 2017 et 2019, des pratiques de profilage racial employées par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les audiences publiques du coroner dans le cadre du décès de Norah, Romy et Martin Carpentier continuent, elles aussi, au palais de justice de Québec. Jeudi dernier, le lieutenant François Giguère, qui commandait les opérations à l’époque, a raconté que quinze heures après la disparition des Carpentier, la police naviguait à vue.