Alla et sa famille québécoise

Alla Savchenko a beau être arrivée depuis le 7 juillet au Canada, chaque jour, sa routine la ramène dans son pays. « Tous les matins, j’ouvre les yeux, je prends mon téléphone et je regarde ce qui est arrivé en Ukraine pendant la nuit », raconte la femme de 44 ans. « Ensuite, j’appelle mes parents pour leur demander si tout va bien. Je ne peux pas faire ma journée si je n’ai pas de leurs nouvelles. »

Les parents d’Alla sont restés au Donbass, une région défigurée par la guerre, où ils ont toujours vécu. Pour Alla qui y a grandi, le conflit n’a pas commencé en février 2022, mais bien en 2014, lorsque des prorusses se sont emparés d’une partie de ce territoire ukrainien. Entre bombardements et couvre-feu, Louhansk, où elle vivait, était devenue une « ville zombie », raconte cette mère de famille russophone, diplômée en langue ukrainienne.

Pour fuir le conflit, elle est partie avec sa fille chez sa grande soeur en Israël. Voyant que les choses s’envenimaient, elles y ont demandé l’asile. Au bout de deux ans, une lettre reçue par la poste leur donnait une semaine pour partir. « L’année scolaire n’était même pas finie. J’ai été traumatisée », dit Alla, qui a dû retourner en Ukraine.

Le spectre de l’exil s’est remis à planer au début de 2022. Tôt le matin du 24 février, les fenêtres ont vibré avec intensité dans le nid douillet d’Alla à Louhansk. Dans le ciel, un bourdonnement d’avions inhabituel. « Ça y est, c’est la guerre », lui textaient ses amis.

Les premières semaines ont filé dans cette ambiance de qui-vive. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), une organisation réputée neutre où Alla travaillait, avait évacué ses travailleurs étrangers. Les locaux devaient rester.

Elle se trouvait en Israël en avril, profitant du mariage de son neveu, quand elle a compris qu’elle ne pourrait pas rentrer chez elle. « Mon collègue, qui travaillait au bureau à côté de moi, avait été arrêté. […] On était accusés d’avoir été des espions ennemis. »

Une nouvelle famille

Au même moment, elle reçoit plusieurs mains tendues de l’autre bout du monde. En Norvège, une amie lui parle du visa qu’elle pourrait avoir pour un an. À Montréal, Julie, une ancienne élève de russe d’Alla devenue une amie, lui vante le permis de travail de trois ans offert par le gouvernement canadien avec possibilité de résidence à la clé. Alla ne voulait surtout pas revivre le même rejet qu’en Israël. « Si j’allais en Europe, j’avais peur qu’on me renvoie dans mon pays après un an. Je n’en aurais pas eu la force. »

Elle choisit le Canada et fait sa demande de visa en ligne en une nuit. Au petit matin, elle avait déjà un accusé de réception. Que savait-elle de ce pays avant d’y atterrir ? « Absolument rien ! » dit-elle en riant et en caressant Lola, sa minuscule chienne vêtue d’un t-shirt rose. « Je connaissais le hockey. Et Niagara Falls. »

Fortes d’un clan d’amis tissé serré, Julie et sa soeur Maude sont devenues « sa famille québécoise ». « J’ai pleuré pendant les 11 heures du vol », se souvient-elle. « Mais j’ai atterri dans cette famille et je me suis tout de suite sentie bien. » À peine débarquée de l’avion, l’Ukrainienne s’est retrouvée baignée de la douce chaleur de Montréal, en plein Festival de jazz. « Sérieusement, je suis en amour avec la ville. »

Un ballet de générosité

Avec la caution de ses amies, Alla a pu louer un appartement dans Rosemont. Entrer dans cet espace vide est un choc. « Je n’avais rien. Même pas une serviette », dit-elle, encore émue. « J’avais besoin de tout. De vêtements, de meubles, d’un lit. Comment j’allais trouver tout ça ? »

Le réseau s’est activé, et la réponse n’a pas tardé. La famille d’une dame qui déménageait en CHSLD lui a offert ses biens. « Quand le camion est arrivé, je pleurais », dit Alla qui a donné le surplus à d’autres familles ukrainiennes. « Je me disais, c’est un miracle. Une personne va finir sa vie, mais moi, j’allais en commencer une nouvelle avec ce qu’elle me donnait. »

Habile de ses mains, le fils de la propriétaire est en plus venu donner un coup de pinceau, et sa soeur a donné des vêtements. « Dès le premier soir, on m’a invitée à souper », raconte Alla, qui ne cesse de louer l’affabilité des Québécois.

Tous les jours étaient une petite fête. Dans une sorte de ballet de générosité, voisins et amis débarquaient pour offrir de l’aide, un mot de bienvenue ou… l’apéritif. « On sonnait à la porte pour m’apporter de la vaisselle, un morceau de savon, du sirop d’érable ou une carte avec des mots gentils. Des fois, c’était des gens qu’on ne connaissait même pas. Ils avaient entendu parler de mon histoire sur Internet. »

Le travail qu’elle a trouvé dans une compagnie d’informatique relève d’un autre « miracle », pense Alla. En se rendant dans un organisme d’aide aux immigrants pour s’informer sur la francisation, elle est pratiquement ressortie avec un emploi. « J’attendais à la réception quand j’ai entendu quelqu’un me dire “Alla, c’est toi ?” C’était une autre de mes élèves québécoises de russe qui avait travaillé avec moi à l’OSCE à Louhansk ! » raconte l’Ukrainienne, l’air de ne toujours pas y croire. Cette amie l’a aidée à trouver un emploi, qu’elle occupe depuis maintenant quatre mois.

Apprivoiser le calme

Sa fille de 22 ans est finalement arrivée en octobre, avec sa mini-chienne adorée (qui ne s’est pas fait que des amis dans la communauté des écureuils montréalais). Les choses se tassent, et Alla doit maintenant apprivoiser ce nouveau calme qui fait ressurgir les tourments. « Si tu restes seule, ne serait-ce qu’une minute, tes pensées reviennent. »

J’ai arrêté de prédire les choses dans ma vie et je ne sais pas ce qui va arriver. Mais en ce moment, je sais que je ne veux pas quitter Montréal. Je suis trop bien ici, avec ma nouvelle famille québécoise.

Il n’en demeure pas moins un gros dossier à attaquer : apprendre la langue française. Sa fille, qui a plus de temps qu’elle, est toujours sur une liste d’attente pour le cours à temps plein. En attendant, elle cherche activement du travail pour garder la tête hors de l’eau.

« Recommencer sa vie dans un autre pays, c’est toujours difficile », souligne Alla, qui ne se voit toutefois nulle part ailleurs. « J’ai arrêté de prédire les choses dans ma vie et je ne sais pas ce qui va arriver. Mais en ce moment, je sais que je ne veux pas quitter Montréal. Je suis trop bien ici, avec ma nouvelle famille québécoise. »