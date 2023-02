Un examen psychiatrique ordonné pour l’homme qui a foncé sur une garderie de Laval

L’homme accusé d’avoir foncé avec un autobus de la ville de Laval sur une garderie, tuant deux enfants et en blessant six autres, devra subir une évaluation psychiatrique pour déterminer s’il est apte à subir son procès criminel.

Un magistrat a ordonné cette évaluation de son état mental vendredi matin au palais de justice de Laval, suite à une demande de son avocat.

Ce dernier, Me Julien Lespérance Hudon, a indiqué au juge Carol Richer de la Cour du Québec que l’attitude de Pierre Ny St-Amand change d’un jour à l’autre et qu’il est parfois incapable de parler avec lui. Il a rapporté qu’un psychiatre de l’Institut Philippe-Pinel l’avait aussi rencontré et avait exprimé des doutes sur son aptitude mentale.

« Ce matin, je ne suis pas en mesure d’entrer en contact avec lui, d’avoir des réponses de sa part et je comprends des gardiens qu’il est comme ça depuis ce matin », a déclaré Me Lespérance Hudon.

L’accusé, présent dans la salle de cour, n’a soufflé mot durant sa courte comparution.

Quant à la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond, elle ne s’est pas opposée à la demande de l’avocat de la défense.

L’homme de 51 ans est accusé d’avoir tué deux enfants, Maëva David et Jacob Gauthier, et d’en avoir blessé six autres en défonçant avec l’autobus qu’il conduisait une garderie du quartier Sainte-Rose, à Laval, semant la consternation.

Le père de deux enfants a été arrêté sur place et a comparu le même jour. Il fait face à neuf chefs d’accusation, dont deux de meurtre au premier degré, un de tentative de meurtre et six de voies de fait.

Le drame a soulevé bien des questions, nombreux étaient ceux qui se demandaient ce qui avait pu se passer. Des témoins de la scène rencontrés par Le Devoir avaient indiqué que M. St-Amand était agressif et très agité après avoir été maîtrisé par des citoyens et qu’il s’était même déshabillé, soulevant dès lors des questions sur son état de santé mentale. Lors de sa première comparution en Cour le 8 février, par visioconférence de sa chambre d’hôpital, il était resté complètement muet, ne répondant à aucune question du juge ni de son avocat. Un policier qui l’accompagnait avait même rapporté au juge qu’il l’avait frappé. Toutefois, il semble qu’il n’ait pas cherché d’aide en santé mentale auprès des services publics locaux, selon le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. Ce dernier n’a pas été en mesure de préciser la situation pour les services de consultation privés.

De nombreux citoyens et des élus, comme le premier ministre François Legault, étaient allés se recueillir devant la garderie le lendemain de la tragédie.

L’évaluation sera faite à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. L’accusé demeure détenu dans l’intervalle et devra revenir en cour le 24 février, lorsque le rapport d’évaluation devrait être offert au juge.