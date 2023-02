Quinze heures après la disparition des Carpentier, la police naviguait à vue

Quinze heures après la disparition de Norah, Romy et Martin Carpentier à la suite d’un accident survenu sur l’autoroute 20, les enquêteurs estimaient encore « peu probable » que les fillettes soient avec leur père.

L’embardée a eu lieu le 8 juillet 2020 à 21 h 20 et le 9 juillet à midi, les deux soeurs et leur père manquaient toujours à l’appel, l’enquête s’enlisait après des débuts chaotiques et personne, à ce stade, ne comprenait avec certitude le déroulement des événements.

C’est dans ce contexte qu’à 12 h 45, plusieurs haut gradés de la Sûreté du Québec ont convoqué une réunion au sommet avec les officiers responsables de diriger l’enquête.

Le lieutenant François Giguère, un policier cumulant plus de 30 ans d’expérience, commandait les opérations à l’époque. Au quatrième jour des audiences publiques sur le décès tragique des deux soeurs, il a raconté avoir exposé, au cours de cette rencontre, tous les éléments recueillis jusqu’à maintenant.

Les policiers avaient trouvé une sandale de fillette et un pot de crème glacée bleue encore froid à l’arrière du banc passager. Sur l’habitacle, il y avait l’iPad appartenant à Norah. Sur la banquette, un siège d’enfant. Les autorités avaient aussi mis la main sur une vidéo, captée dans l’heure précédant l’accident, qui montrait Martin Carpentier acheter des bonbons au dépanneur avec ses deux filles. Plusieurs proches avaient également témoigné que la dernière fois qu’ils avaient aperçu le trio, le père amenait Norah et Romy à la crémerie.

À la fin de l’exposé, un haut gradé lui avait demandé : « Ça se peut-tu que les enfants étaient dans le char ? »

« Ça se peut, a dit avoir répondu le lieutenant Giguère. Mais c’est peu probable. »

Un signalement tardif

Le caractère inusité de l’accident, a expliqué le policier jeudi, a longtemps rendu invraisemblable la thèse de l’enlèvement aux yeux des policiers. Personne n’avait vu les occupants sortir du véhicule. Aucun témoin, a répété le lieutenant au cours de son témoignage, n’avait corroboré la présence des fillettes à l’intérieur du véhicule.

« Jusqu’au milieu de l’après-midi, j’avais dans la tête qu’elles n’étaient pas dans le char. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas qu’ils n’aient pas été vus, a-t-il souligné, encore incrédule devant ce mystère trois ans plus tard. C’est invraisemblable que deux enfants soient sortis de ce char-là après un accident à haute vélocité, avec plein de monde autour, sans que personne les aperçoive. »

Des témoins avaient pourtant vu un homme quitter la scène de l’accident, un enfant dans les bras et une femme à ses côtés – mais ils n’ont pas alerté les policiers avant l’après-midi du 9 juillet. Ces derniers ont diffusé le signalement des disparus seulement 18 heures après l’accident, bien que les proches de Norah, Romy et de leur père eussent autorisé, dès l’aube, la publication de leur photo.

Aucune piste exclue

La présence des fillettes dans le véhicule au moment de l’accident, a expliqué le lieutenant Giguère, faisait partie d’un bouquet d’hypothèses quand il a fait le point avec ses supérieurs. Le conducteur avait peut-être quitté les lieux à pied pour se rendre à l’hôpital. Un autre automobiliste l’avait possiblement embarqué. Qui sait s’il n’était pas en état d’ébriété et s’il n’avait pas quitté la scène pour fuir la police ?

Les enquêteurs estimaient « peu probable » que les fillettes se trouvaient à bord du véhicule parce que personne ne les en avait vu sortir. Même si aucun élément ne venait étayer les autres pistes, la police, selon les témoignages entendus depuis lundi, semblait malgré tout s’entêter à les suivre.

Plusieurs témoignages, pourtant, avaient tiré la sonnette d’alarme sur l’état dépressif de Martin Carpentier. Le conjoint d’Amélie Lemieux, à l’époque, assurait que ce dernier n’allait pas bien, qu’il avait perdu beaucoup de poids dernièrement, que ça n’allait pas non plus au travail, qu’il avait des problèmes d’argent, qu’il avait « vraiment » peur de perdre la garde des enfants et qu’il ne digérait pas le divorce entamé avec la mère des deux fillettes, avec qui il n’habitait plus depuis cinq ans.

La grand-mère maternelle des enfants, aussi voisine de Martin Carpentier, avait également soulevé l’idée que le père avait pu commettre un acte volontaire en provoquant l’accident et en disparaissant avec ses filles. Une hypothèse « basée sur rien, basée sur un sentiment de grand-maman », selon le témoignage livré jeudi par la cheffe des enquêtes pour la MRC de Chaudière-Appalaches en 2020, la lieutenante Annie Thériault. « Nous avons eu des discussions à l’effet qu’il ne va pas bien, a ajouté la policière, mais nous étions en 2020, en pleine pandémie. Plein de monde n’allait pas bien. »

Ratés dans la communication

La lieutenante Thériault a expliqué que plus les heures passaient, plus son inquiétude croissait quant au sort des deux enfants. Plusieurs membres seniors de son équipe avaient déjà quitté pour les vacances au moment de la disparition et les autres policiers, sur place, se trouvent rapidement submergés. Le premier enquêteur affecté au dossier a témoigné, mardi, avoir reçu et réalisé quelque 69 appels sur une période de huit heures, le 9 juillet.

Malgré cette frénésie téléphonique, le partage d’informations entre les nombreux policiers demeurait déficient, a admis la lieutenante Thériault. « C’est vrai, la communication a été vraiment mauvaise, a-t-elle indiqué jeudi. Mais maintenant, c’est réglé : la Sûreté du Québec a rectifié la situation. »