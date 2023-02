Une commission d’élus recommande à Montréal d’interdire les raccordements au gaz naturel

Une commission de la Ville de Montréal lui recommande d’interdire « dans les plus brefs délais » le raccordement de tout nouveau bâtiment au réseau de gaz naturel. Elle entérine aussi le projet de décarbonation du parc immobilier de l’administration de Valérie Plante, qui avait fait l’objet d’audiences publiques à l’automne.

Au printemps dernier, la mairesse promettait d’imposer aux promoteurs de bâtir exclusivement des bâtiments « zéro émission » d’ici 2025. Après une analyse de ce dossier, la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs va encore plus loin dans ses recommandations présentées jeudi.

Elle propose notamment de « proscrire dans les plus brefs délais l’installation de nouveaux appareils fixes intérieurs » fonctionnant avec un combustible fossile, dont les cuisinières à gaz. La commission transpartisane recommande également que tous les propriétaires aient l’obligation de déclarer leurs appareils fixes utilisant un carburant.

Dans l’immédiat, la feuille de route « Vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 » n’exclut pas le recours au gaz naturel dans les bâtiments existants. La commission recommande toutefois à la Ville de limiter à « un seuil maximal de l’ordre de 15 % » le recours à cette énergie fossile, et seulement en période de pointe sur le réseau électrique.

La suite « dans les prochains mois »

Marie-Andrée Mauger, la responsable de la transition écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, affirme que l’administration se « réjouit » des résultats de la consultation publique — à laquelle une cinquantaine d’organismes, d’entreprises et de citoyens ont participé — et des recommandations qui en découlent.

« Nous allons prendre le temps d’analyser l’ensemble des recommandations et nous y donnerons suite dans les prochains mois », assure-t-elle par ailleurs dans une déclaration écrite. En mai dernier, le cabinet de la mairesse disait avoir bon espoir de faire adopter le règlement en 2023.

Sur le territoire de Montréal, environ le quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent du secteur des bâtiments. Le chauffage des espaces compte pour beaucoup. Au Québec, chauffer une résidence au gaz naturel génère en moyenne près de 10 tonnes de CO 2 par année.

Éliminer le recours aux énergies fossiles dans le bâtiment, une avenue que veulent emprunter d’autres municipalités du Québec, vient aussi avec son lot d’avantages pour la santé. Notons par exemple que les cuisinières à gaz rehaussent les risques de symptômes respiratoires chez les enfants asthmatiques.

« Guichet unique » aux subventions

Pour réussir la transition énergétique de Montréal, la commission conseille à l’administration municipale de miser sur les réseaux thermiques urbains, la géothermie, les thermopompes, l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Elle lui recommande aussi de créer un « guichet unique » pour aider les propriétaires de bâtiments à obtenir les subventions auxquelles ils auront droit.

Selon le projet de règlement de l’administration Plante, le parc immobilier existant devra se conformer à des seuils de performance qui augmenteront graduellement, jusqu’à l’atteinte de la carboneutralité en 2040.

La commission fait aussi certaines recommandations d’ordre politique : elle suggère que Montréal fasse pression sur Québec et Ottawa pour débloquer des financements « nécessaires, pérennes et prévisibles » afin de décarboner le secteur du bâtiment. Elle l’appelle aussi à presser le gouvernement provincial pour qu’il interdise le gaz naturel dans les nouveaux bâtiments comme il l’a fait pour le mazout.

Jeudi après-midi, des groupes environnementaux, dont Greenpeace et Nature Québec, ont souligné « le leadership de la métropole » et félicité la commission « pour l’ambition de plusieurs de ses recommandations ». Ils ont aussi réitéré l’importance, selon eux, « de ne pas tomber dans les pièges de la biénergie électricité-gaz et du gaz naturel renouvelable ».