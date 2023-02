La seule maison de transition de Gaspésie en péril

La pénurie de personnel menace l’unique maison de transition du territoire gaspésien. Après 15 ans de service et une année de démarches infructueuse pour recruter son équipe, l’Arc-en-Soi de Maria devra fermer ses portes le 31 mars prochain si personne ne vient cogner à sa porte.

La maison communautaire accueillait, en moyenne, environ 70 hommes par année. Ceux-ci s’apprêtaient à remettre un pied dans la communauté après avoir trébuché, à un moment de leur vie, jusqu’en prison. L’Arc-en-Soi aidait ces hommes se remettre en selle au sein de la société.

« Ici, à Maria, nous n’avons jamais revu deux fois la même personne, explique Lorraine Michaud, directrice générale depuis novembre 2021 de la maison de transition. Nous connaissions beaucoup plus de succès que d’échecs. Nous n’avions même rien à envier à la moyenne de réinsertion provinciale. »

Depuis le printemps 2022, l’Arc-en-Soi demeure fermé, faute de personnel pour combler sa petite équipe de 8 à 10 personnes. L’organisme communautaire a décidé de se donner quelques mois pour recruter et se remettre sur pied. Deux firmes d’embauche et 11 mois plus tard, c’est peine perdue : les postes de direction à combler demeurent vacants, faute de candidatures.

« Nous n’avons pas reçu un seul CV pour le poste de direction clinique, qui est absolument essentiel au bon fonctionnement de notre maison », déplore Mme Michaud. La pénurie de main-d’oeuvre qui frappe le Québec, conjuguée à la pénurie de logements qui sévit dans la Baie des Chaleurs, expliquent en partie cette impasse, selon la directrice générale.

« Les gens que nous approchions nous disaient que nous étions trop loin ou que le salaire n’était pas assez élevé, ajoute-t-elle. Nous sommes un organisme communautaire ; nous ne pouvons pas rivaliser avec les conditions de travail offertes aux employés de l’État. » Le salaire de la direction clinique de l’Arc-en-Soi, pourtant, n’a rien de misérable : à l’échelon maximal, son taux horaire atteint 34 $, soit près de 66 000 $ par année.

Au moment où ces hommes ont besoin de stabilité, la fermeture définitive de la maison de transition compliquera leur réinsertion, croit Lorraine Michaud. « Nous avons un programme de toxico à Maria. Les gars qui ont besoin d’un programme similaire doivent maintenant aller en Beauce. Certains font le choix de rester en détention plutôt que de quitter leur région », indique la directrice générale.

Cet éloignement peut compromettre leur réinsertion, croit Mme Michaud. « L’entourage de quelqu’un, c’est une clé de la réinsertion sociale. En plus, quand ces hommes arrivent en maison de transition, c’est l’obtention d’un emploi que nous priorisons. Le gars qui se trouve un emploi dans une épicerie de Maria, par exemple, il conserve son emploi à la fin de son séjour. S’il fait sa transition à Rivière-du-Loup, il va devoir quitter son emploi à la fin de sa transition et venir s’en trouver un autre en Gaspésie. Ça peut être déstabilisant. Pouvons-nous faciliter leur faciliter les choses ? »

Selon l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec, les maisons de transition permettent d’épargner près de 90 000 $ par année, par personne. « En détention fédérale, cela coûte à l’État 120 589 $ année, mais seulement 32 037 $ par année en communauté. De plus, explique l’ASRSQ, 70 % des résident(e) s de ces centres se trouvent un emploi pendant leur séjour et contribuent à nouveau à l’économie du pays. »

L’Arc-en-Soi espère maintenant qu’une perle rare se manifeste d’ici l’échéance. « Si, à 16 h le 31 mars, nous passons une entrevue et que nous avons quelqu’un qui correspond au profil recherché, c’est sûr que nous rouvrons. Je suis même prête à prendre quelqu’un à la retraite qui viendrait donner un coup de main. Tout, conclut la directrice générale, pour demeurer ouvert. »