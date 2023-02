Il n’y a pas de baguette magique pour éliminer le profilage racial, dit Valérie Plante

Appelée à témoigner dans un procès de profilage racial, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a soutenu que la Ville a fait beaucoup de travail pour le contrer, bien « qu’il n’y ait pas de baguette magique », a-t-elle dit sous le regard de l’avocat de la poursuite qui estime, lui, ne pas avoir vu beaucoup d’actes forts pour l’éliminer, outre les « beaux discours ».

« Si on est là, c’est parce que le problème existe depuis de nombreuses années, et il est peut-être temps d’y mettre fin », a fait valoir en mêlée de presse Me Papa-Mike Diomande, après le témoignage de Mme Plante.

« On n’a pas vu beaucoup de réalisations matérielles », ajoute l’avocat qui a intenté cette action collective de 171 millions de dollars en dommages contre la Ville au nom de tous ceux qui ont été victimes de profilage racial aux mains des policiers montréalais entre 2017 et 2019.

La mairesse n’est pas de cet avis. Pour étayer ses propos, elle a indiqué que la Ville a reconnu l’existence du racisme systémique, a accepté toutes les recommandations du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal sur le racisme et a aussi nommé la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

« Le travail se fait dans une ligne de temps », a fait valoir Mme Plante, qui a confié que ce témoignage en cour était une première pour elle.

Interrogée sur ce qui a été accompli par le Plan intégré à la lutte contre le profilage racial, la mairesse a reconnu qu’elle ne pouvait pas dire précisément ce qui a été fait car « l’opérationnel » n’est pas à son niveau, son mandat de mairesse étant de donner une « vision et une direction » à la métropole. Elle n’a pas non plus pu faire le bilan de la récente politique sur les interpellations policières, référant l’avocat au SPVM pour en savoir plus.

Pour elle, le racisme est un mélange de comportements individuels et de pratiques institutionnelles.

Quant au profilage racial, elle a été directe : « Il y a des cas, il ne faut pas le nier », a-t-elle déclaré devant la juge Dominique Poulin de la Cour supérieure.

Ceux qui en ont été victimes peuvent se prévaloir de leurs droits, prendre des recours et être dédommagés. Mais on ne peut pas non plus jeter l’argent par les fenêtres, a rapidement ajouté la mairesse.

Le fait d’admettre qu’il y a des cas n’est pas un « désaveu » du SPVM, a-t-elle insisté : « et ça ne veut pas dire qu’il y a des pratiques de profilage systématiques ».

Me Diomande s’est étonné que plus de 30 ans se soient écoulés depuis la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale signée en 1989. Après toutes ces années à chercher des solutions au profilage racial, pourquoi la Ville en est-elle encore à cette étape ?

On continue d’innover et de chercher, a répondu la mairesse. Des solutions et des efforts ont été déployés, mais il faut aller encore plus loin, convient-elle.

« S’il y avait une baguette magique, on le ferait. »