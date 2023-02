De moins en moins de résidents permanents deviennent citoyens canadiens

Des données de Statistique Canada révèlent que le pourcentage de résidents permanents qui deviennent Canadiens a chuté au cours des 20 dernières années.

L’Institut pour la citoyenneté canadienne précise que la baisse de l’obtention de la citoyenneté a été mesurée à 40 % depuis 2001.

Le directeur de l’Institut, Daniel Bernhard, qualifie la baisse d’alarmante et à son avis, elle devrait servir de « signal d’alarme ».

En 2021, près de 45,7 % des résidents permanents qui étaient au Canada depuis moins de 10 ans sont devenus citoyens. Cette proportion a été de 60 % en 2016 et de 75,1 % en 2001.

Les données de Statistique Canada n’ont pas identifié les raisons de la baisse, mais Daniel Bernhard croit que le coût de la vie de plus en plus élevé et le profil des perspectives d’emploi au Canada sont des facteurs probables.

L’Institut enquête sur les causes profondes du déclin de l’obtention de la citoyenneté, mais selon M. Bernhard, de moins en moins de personnes sont intéressées à devenir Canadiens à part entière.

Le directeur de l’Institut rappelle que la baisse du nombre de nouveaux citoyens affecte les perspectives économiques et sociales à long terme du Canada.

Le gouvernement du Canada assure vouloir stimuler l’immigration en ajoutant 1,45 million de résidents permanents au cours des trois prochaines années, en commençant par 465 000 en 2023 et en passant à 500 000 en 2025.