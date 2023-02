Quand la réalité des gangs de rues se heurte à celle des centres jeunesse

L’augmentation de la violence armée dans les rues de Montréal se répercute au centre jeunesse de Cité-des-Prairies, qui accueille de jeunes contrevenants purgeant une peine pour des délits et dont plusieurs gravitent autour des réseaux délinquants de quartiers ennemis.

C’était en décembre. L’intervenant Michel Brière tentait d’organiser des activités pour les jeunes qui allaient passer le temps des Fêtes entre les murs beiges de Cité-des-Prairies. Mais il a dû rajuster ses plans pour « minimiser les risques », car l’année avait été « chaude » à l’extérieur.

« Il y a des enjeux sur le site, on a des gangs de rue. Et comme ça brasse beaucoup dehors, on a des enjeux de sécurité, il y a des gars qu’on ne peut pas mixer », expliquait-il en entrevue au Devoir.

« Il y a une époque où Cité-des-Prairies était vu comme un milieu neutre, tu ne réglais rien ici. Mais ça se perd de plus en plus avec ce qui se passe à l’extérieur », ajoutait-il.

« Les gars ont des commandes, ils se font dire : il y a tel gars dans telle unité, si t’étais capable de lui arranger le portrait, ce serait intéressant. Et il y a des gars qui ont perdu des chums [dans des règlements de comptes à l’extérieur]. Cette mentalité [de vengeance] dans les gangs de rue, c’est une réalité ici. »

Bout de la ligne

Cité-des-Prairies accueille des jeunes sous la protection de la jeunesse qui ont besoin d’un maximum d’encadrement. C’est aussi là que sont envoyés les jeunes contrevenants qui sont condamnés à purger une peine à la suite d’un délit. « Quand tu viens à Cité-des-Prairies, ce n’est généralement pas pour un premier délit, à moins que tu aies commis un meurtre, explique Michel Brière. Les gars ne sont pas ici pour des caps de roues ou pour avoir volé de la gomme balloune au dépanneur. C’est le bout de la ligne. »

La majorité des jeunes contrevenants hébergés à Cité-des-Prairies gravitent, de près ou de loin, autour des gangs de rue, confirme Mathieu Perrier, le spécialiste de la question, qui offre du soutien à l’ensemble des professionnels des centres jeunesse de Montréal. Lorsqu’une équipe doit faire face à des difficultés liées aux gangs de rue, c’est à lui qu’on fait appel. Et lorsque la situation dégénère et qu’une bataille éclate dans une unité, il n’est jamais loin.

Mathieu Perrier est tout en nuances. Il ne parle pas de « gangs de rue », mais de « réseaux délinquants », un terme plus « adapté au phénomène », selon lui. Le trentenaire réfléchit au phénomène en termes cliniques, expliquant les différences entre ceux qui connaissent des membres de gangs parce qu’ils ont grandi dans le même quartier, ceux qui sont encore dans la phase « lune de miel » avec le groupe et ceux qui font partie du noyau dur. « On a tendance à voir les membres d’un réseau délinquant de façon dichotomique : soit tu es membre, soit tu ne l’es pas. Mais l’implication et l’expérience vont différer [d’un jeune à l’autre]. On est dans un continuum. »

Augmentation des conflits

Mais quelle que soit leur implication, les jeunes traînent leur passé à Cité-des-Prairies et, dans leurs bagages, ils amènent aussi souvent des conflits avec des jeunes de groupes ennemis. Et ceux-ci sont de plus en plus présents. « Les conflits ont toujours existé, mais oui, il y a une augmentation », reconnaît Mathieu Perrier.

Il ne faut toutefois pas présumer que la présence de jeunes de quartiers adverses va nécessairement engendrer des conflits, précise l’intervenant. « Disons que les quartiers X et Y sont en gros conflit à l’extérieur. J’ai certains gars de ces quartiers-là qui peuvent cohabiter dans une unité, mais j’en ai d’autres qui ne peuvent vraiment pas cohabiter ensemble, parce qu’il s’est passé un événement de grande ampleur à l’extérieur qui fait que les jeunes ne le peuvent pas. Ce serait trop mal vu qu’ils cohabitent ensemble, et ça pourrait dégénérer. Ces situations-là, on en observe plus qu’avant. »

De façon générale, on tente de mélanger les groupes dans les unités, explique Mathieu Perrier. « On leur dit : “Laissez ce qui se passe dehors.” Et des fois, ils peuvent se surprendre à se connaître et voir autre chose derrière le membre de gang. C’est un facteur de protection pour l’extérieur. C’est sûr qu’en fonction du contexte dans lequel ils évoluent dehors, ils ne vont jamais aller prendre une bière ensemble, mais peut-être qu’on peut éviter une fusillade. Ça a toujours été ça, notre philosophie ici. »

Mais cette philosophie est mise à rude épreuve en ce moment, et les transferts d’une unité à une autre sont plus fréquents. « Le contexte actuel fait qu’un jeune a dû faire quelques transferts d’unité à cause de conflits plus importants », précise l’intervenant.

Rencontres de pacification

Avant d’en arriver là, l’intervenant va néanmoins tenter d’organiser une « rencontre de pacification » entre les jeunes vivant un conflit. Certains cas sont plus faciles que d’autres à régler, explique-t-il. « J’ai fait des rencontres de pacification pour des histoires de stupéfiants à l’extérieur. C’était plus facile à gérer que quand t’as un gars dont le chum vient de se faire tirer par une arme à feu à l’extérieur et qu’il est décédé. »

L’intervenant donne l’exemple de deux jeunes qui avaient eu un conflit à l’extérieur en lien avec du trafic de stupéfiants. La rencontre leur a permis de constater que le conflit ne les concernait pas directement, qu’ils y étaient liés à travers leurs amis respectifs. Depuis ce temps-là, les deux jeunes cohabitent sans problème. D’autres fois, à défaut de régler le conflit, ils vont convenir d’une « trêve » pendant leur séjour forcé à Cité-des-Prairies. Mais dans certains cas, les jeunes impliqués n’accepteront jamais de participer à une rencontre de pacification. « J’ai passé une heure et demie avec un jeune à essayer par tous les moyens de susciter une motivation, mais ça n’a rien donné. Il m’a juste dit : “Si tu me mets avec lui, c’est sûr que ça pète.” »

Pour Mathieu Perrier, la sécurité à l’intérieur des murs du centre jeunesse va au-delà de la protection physique des jeunes. « Un des premiers éléments qui font qu’un jeune va s’impliquer dans les gangs, c’est le besoin de sécurité, explique-t-il. Si on avait un lieu qui n’était pas sécuritaire, les jeunes qui sont moins criminalisés pourraient avoir tendance à tenter de s’armer à l’intérieur ou de s’affilier à des pairs plus délinquants. »

La culture des réseaux criminels, avec sa loi du silence, l’image qu’il faut protéger à tout prix et l’idée de la loyauté sans borne envers le groupe d’appartenance, complexifie la tâche des éducateurs. Mais Mathieu Perrier se réjouit de chaque petite réussite. « Ce n’est pas facile à cause de la culture de gang à l’extérieur, mais notre mandat est d’essayer. »