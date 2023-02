La grève à BAnQ

Les syndiqués de Bibliothèque et Archives nationales du Québec entament mardi une grève de cinq jours qui perturbera l’accès à certains services. Ces moyens de pression sont menés par les quelque 350 employés de l’institution, qui réclament notamment de meilleures conditions salariales.

Les édifices et les sites des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale seront fermés. La Grande Bibliothèque sera quant à elle ouverte, mais on ne pourra pas utiliser le service des abonnements ni emprunter de disque vinyle, notamment. Il sera toutefois possible d’emprunter et de rapporter des livres.