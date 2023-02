Les parents de la petite Maëva, tuée dans la tragédie de Laval, témoignent

Après le choc, la solidarité. Et la gratitude. Les parents d’une fillette de 5 ans tuée la semaine dernière par le conducteur d’un autobus, dans une garderie de Laval, affirment être émus par une vague de bienveillance qui déferle dans la foulée de cet événement tragique.

Au moins quatre campagnes de sociofinancement ont vu le jour pour soutenir les huit familles éprouvées par le drame survenu mercredi dernier à la garderie éducative Sainte-Rose, à Laval. Près de 65 000 $ ont été amassés pour aider les familles à vivre leur deuil ou pour prendre du temps auprès de leurs « petits anges » hospitalisés. Des veillées aux chandelles ont aussi donné lieu à des moments de recueillement en hommage aux victimes et à leurs parents.

Deux enfants sont morts et six autres ont été blessés lorsqu’un autobus de la Société de transport de Laval (STL) s’est engouffré dans la garderie, mercredi dernier. Le conducteur, Pierre Ny St-Amand, fait face à neuf chefs d’accusation, dont deux de meurtre prémédité. Cinq jours après la tragédie, les raisons ayant poussé cet homme de 51 ans à commettre ce geste insensé n’ont pas été dévoilées.

« Nous tenons à exprimer notre peine profonde et notre affection à l’égard de tous les gens touchés de près ou de loin par cette tragédie. Nous désirons également remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien, par leurs interventions rapides, leurs actions généreuses ou leur discrétion bienveillante. Vos gestes nous touchent beaucoup et nous vous en sommes reconnaissants », écrivent les parents de la petite Maëva, qui est décédée dans ce terrible événement.

Photo: Courtoisie

Dans une lettre transmise à de nombreux médias, les parents, Jessica Therrien et Nicolas David, décrivent leur petite fille comme un « véritable rayon de soleil », une « étoile filante » qui enchantait leur quotidien. Maëva avait un grand frère et une grande soeur.

« Débordante d’énergie, elle passait par moments plus de temps dans les airs que sur le sol, lors de ses déplacements, tout en étant capable d’une attention et d’un calme profond lors de ses activités. Les journées, selon elle et en sa compagnie, étaient “trop géniales” comme elle seule savait si bien le dire. Elle était capable de tout, outillée de ses aptitudes physiques hors normes et sa vivacité d’esprit déroutante », racontent les parents.

Ils ont de bons mots pour la garderie Sainte-Rose, qui « était pour elle un véritable milieu de vie, où elle adorait se rendre pour jouer avec ses amies ».

La fillette « avait tout pour devenir une citoyenne engagée et dotée de multiples talents. Elle continuera de briller à sa manière par ce qu’elle nous a appris, au jour le jour, par les souvenirs indélébiles qu’elle nous lègue ainsi que par les leçons tirées de l’événement innommable qui aura fait arrêter son petit coeur… mais qui ne l’empêchera pas de demeurer notre petite Étoile filante pour toujours », écrivent les parents en reprenant un titre des Cowboys fringants, le groupe préféré de Maëva.

« Panser les plaies »

Quatre campagnes de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe ont permis d’amasser une somme totale de 64 911 $ pour les familles touchées par la tragédie et pour la garderie Sainte-Rose. Une de ces initiatives a été lancée par Catherine Séguin, une collègue de Jessica Therrien. Elle a recueilli plus de 35 000 $ pour que la famille puisse « consacrer toutes ses énergies à panser ses plaies et à vivre son deuil ».

Un proche de la famille a indiqué au Devoir que le couple envisage de faire un don à un organisme de bienfaisance.

De son côté, Jean-François Lafond, père de deux enfants et chauffeur d’autobus, cherche à amasser 80 000 $ pour permettre aux huit familles frappées par le drame de « se payer un peu de douceur, un répit. Un voyage à Disney peut-être ou n’importe quoi en fait, peut-être auront-ils d’autres besoins ».

François Pelletier a lancé une campagne pour aider les parents de la petite Julianna, gravement blessée, à « rester au chevet de leur enfant aussi longtemps que possible sans se soucier des petits tracas de la vie ».

Quant à Madjid Meghari, père de deux enfants qui fréquentent la garderie Sainte-Rose, il amasse des fonds qui seront entièrement remis à l’établissement. Il veut aider « la garderie, son personnel et les familles des victimes à se reconstruire ». « Cette garderie est belle, son personnel est dévoué et elle répand de l’amour tous les jours. Que cet amour puisse continuer à exister ! » Pour lui, les enfants sont des « petits anges » qu’il faut chérir.

