Début de l'enquête du coroner sur les décès de Norah, Romy et Martin Carpentier

L’enquête publique du coroner sur les événements entourant le meurtre, en 2020, des fillettes Norah et Romy Carpentier par leur père, Martin Carpentier, s’amorce lundi au palais de justice de Québec.

La ministre de la Sécurité publique de l’époque, Geneviève Guilbault, avait ordonné l’année dernière qu’une enquête publique soit tenue après la diffusion d’un reportage de l’émission Enquête, à Radio-Canada.

Dans son reportage, Radio-Canada révélait que la Sûreté du Québec a commis des erreurs lors des opérations de recherche qui avaient été menées pour retrouver les fillettes. Des éléments du reportage n’avaient pas été pris en compte lors de l’enquête initiale du coroner.

La police a conclu que Martin Carpentier a tué Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans, dans un boisé près de Saint-Apollinaire, au sud-ouest de Québec, avant de se suicider.

En octobre 2021, un rapport du coroner a aussi mis en lumière des failles dans l’enquête de la police et recommandé que des changements soient apportés dans le processus de déclenchement des alertes Amber. Le coroner recommandait aussi la création d’une unité de police dédiée pour enquêter sur les disparitions d’enfants dans toute la province.

Le coroner en chef adjoint, Luc Malouin, présidera l’enquête publique.

Le 8 juillet 2020, Martin Carpentier avait enlevé les deux fillettes et avait pris le large, provoquant un accident sur l’autoroute 20 près de Saint-Apollinaire.

Il avait alors abandonné sa voiture et pris la fuite en forêt, emmenant les deux enfants avec lui.

Une alerte Amber avait été déclenchée le 9 juillet, environ 18 heures après l’accident.

Les corps de Norah et Romy Carpentier avaient été retrouvés le 11 juillet dans un secteur boisé et celui de leur père, qui se trouvait aussi en forêt, quelques kilomètres plus loin, avait été repéré une dizaine de jours plus tard.