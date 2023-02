Quoi surveiller aujourd’hui ?

Audiences du coroner sur les décès des Carpentier

Le Bureau du coroner tient à compter d’aujourd’hui des audiences publiques portant sur les décès de Norah, Romy et Martin Carpentier. En juillet 2020, lors d’un drame qui avait choqué la province, Martin Carpentier avait disparu avec ses filles Norah et Romy et les avait tuées. Il s’était par la suite enlevé la vie.

L’enquête vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances des décès de Norah, Romy et Martin Carpentier, ainsi qu’à formuler, s’il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine. Les audiences ont lieu au Palais de justice de Québec jusqu’au 1er mars et du 13 au 24 mars prochain.