Pas de retour à la normalité aux soins intensifs

En un an, le quotidien des unités de soins intensifs au Québec a changé du tout au tout. Le nombre de patients admis pour la COVID-19 est en chute libre, mais les dommages collatéraux de la pandémie se font bel et bien sentir et emplissent les lits de patients atteints de maladies de plus en plus avancées.

« Malgré les chiffres, on n’est pas revenus à la situation pré-COVID. On peut dire que ce qu’on vit maintenant, c’est une toute nouvelle normalité », souligne le Dr Joseph Dahine, directeur de l’unité des soins intensifs (USI), rencontré la semaine dernière lors du passage du Devoir à la Cité-de-la-Santé à Laval.

Il y a un peu plus d’un an, en pleine quatrième vague, cet étage de la Cité-de-la-Santé affichait un flot continu de patients intubés en raison de la COVID-19. Masques N95 vissés au visage, dans un silence lourd, infirmières et soignants s’affairaient à retourner constamment les patients placés sous ventilateur dans des chambres à pression négative. La tension était palpable. Le 8 février 2022, 2348 patients étaient hospitalisés au Québec avec ou pour la COVID, dont 171 aux soins intensifs.

Un an plus tard, on compte moins de 1400 patients infectés par la COVID hospitalisés (la plupart pour une autre raison que la COVID) dans tout le Québec, et seulement 32 patients aux soins intensifs. Dans l’hôpital lavallois, on a admis un seul patient COVID à l’USI la semaine dernière. Le seul depuis deux mois, dit le Dr Dahine. « Pour la COVID, on vit presque une accalmie », se réjouit-il.

On croirait rêver. La tempête passée. Et pourtant. C’est loin d’être le calme plat en ce mercredi de février à Laval. L’unité de 22 lits est pleine à craquer de patients affectés de pathologies plus graves les unes que les autres. « Ce qu’on voit de plus en plus, ce sont des patients qui arrivent avec des présentations plus tardives de maladies », dit-il.

« C’est triste, ça nous fait de la peine, car ces gens viennent pour quelque chose qui les ennuie depuis un bout de temps, et se retrouvent avec des cancers métastatiques, ou des maladies cardiovasculaires ou neurologiques avancées », explique le chef des soins intensifs.

C’est le cas d’un des patients, alité et intubé devant nous ce jour-là, assez jeune, admis dans cette unité de soins critiques pour un cancer avancé. « Ces gens n’ont pas pu être pris en charge ou ont eu peur d’encombrer les urgences. Cela a maintenant un impact sur le poids démographique de certaines maladies, et on le constate tous les jours dans notre unité. Ce n’est plus anecdotique », déplore le Dr Dahine.

Des collègues oncologues, cardiologues et chirurgiens observent aussi cette tendance, dit-il.

Chez plusieurs patients, la maladie a progressé en silence pendant la pandémie. Les problèmes sociaux se sont aussi accrus dans certaines couches de la population, laissées davantage à elles-mêmes.

Plus loin, trois malades, tous aux prises avec des dossiers médicaux complexes, sont aux soins intensifs pour des problèmes d’intoxication ou de consommation de drogue de rue.

« Sans la pandémie, ces gens ne seraient pas arrivés dans un tel état. Cette réalité va mettre une pression sur notre système de santé pour des années à venir. Et ce genre de cas ne pourront jamais être traités par un système de santé privé, pour aider le réseau public. C’est pourquoi on a besoin de maintenir un réseau de santé public fort », dit le Dr Dahine.

À la place de la COVID, les épidémies d’influenza et de virus respiratoire syncytial (VRS) ont contribué à remplir les lits de soins intensifs de patients aux prises avec des complications. C’est le cas d’un des patients du Dr Dahine, intubé et plongé dans le coma au début janvier, qui peine encore à se relever de cette infection et de la trachéotomie pratiquée pour pouvoir l’aider à respirer.

« Une autre normalité »

À l’unité des soins intensifs de la Cité-de-la-Santé de Laval, comme dans la plupart des USI du Québec, c’est le premier hiver depuis 2020 où la COVID ne dicte pas le flot des admissions. Dans le reste de l’hôpital, on ne compte plus que 18 patients hospitalisés avec ou pour la COVID sur 500 lits, alors que c’était 60 à 70 dans le pic de l’hiver 2022. « Ça ralentit encore les soins, car il faut isoler ces patients et désinfecter les chambres après leur congé. Mais on est quand même dans un autre monde », explique Sébastien Rocheleau, directeur adjoint des soins infirmiers à la Cité-de-la-Santé.

Bref, on pousse un soupir de soulagement, tout en sachant que le ressac de la pandémie se fera sentir encore longtemps. Tant chez les malades que chez le personnel.

« On ne se plaindra jamais d’être trop occupés, c’est notre métier. Parfois, on a l’impression que c’est moins pire qu’au plus fort de la COVID, car tous nos patients ne sont pas intubés. Mais avec ces cas plus lourds, on n’est jamais revenus à la situation prépandémique. On est dans une autre normalité », constate le Dr Dahine.

Une réalité que confirme le Dr Hoang Duong, interniste à l’hôpital Pierre-Le Gardeur et président de l’Association des spécialistes en médecine interne du Québec. « On vit la même chose chez nous. Heureusement, avec les vaccins, il y a moins de cas de COVID sévères. Mais la normale, va-t-on y revenir un jour ? Ce qui est très différent, c’est l’état des troupes. Des infirmières spécialisées en soins intensifs ont réorienté leur pratique, ou ont quitté le métier. On n’a jamais réussi à les remplacer et à retrouver nos effectifs d’avant la pandémie », déplore-t-il.

À l’USI de la Cité-de-la-Santé, personne n’a quitté le fort, mais la rétention du personnel requiert des efforts constants. « Pour performer, ça prend des liens. Ça n’arrive pas par magie. Il faut faire des caucus, des activités sociales, des retraites de groupe pour que des liens se créent et que ça marche, explique le Dr Dahine, en saluant au passage sa collègue Joanie Bolduc-Dionne, chef des soins critiques à l’unité. Plusieurs pensent que ça, c’est du “flafla”, des nuages, mais c’est la base de tout. Des individus doivent se sentir en confiance pour travailler mieux ensemble. S’il y a une leçon à tirer des dernières années, c’est de valoriser notre monde dans le réseau de la santé. »