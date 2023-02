Quoi retenir de la fin de semaine ?

Les conservateurs annoncent leur candidat dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Le Parti conservateur du Québec a choisi Lucien Koty, l’ancien candidat dans Verdun, pour défendre ses couleurs lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Il tentera de prendre la place de l’ancienne cheffe libérale, Dominique Anglade, la circonscription étant vacante depuis son départ.

Parmi les points sur lesquels il compte insister, Lucien Koty plaide pour une réduction de taxes et une place plus importante du privé en santé. « On veut collaborer avec le privé, aller chercher cette expertise à côté pour permettre à notre système de santé de fonctionner », a-t-il expliqué, dimanche, lors d’une conférence de presse donnée aux côtés du chef conservateur, Éric Duhaime.

« Mon engagement politique a été initié par les mesures sanitaires, a-t-il lancé au début de son discours. Nous avons vécu énormément de divisions depuis deux ou trois ans. Il est temps d’arriver à une certaine réconciliation. Au Parti conservateur du Québec, nous proposons une alternative sérieuse. »