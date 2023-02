Publicités du Super Bowl: jusqu’à 7 millions $ pour 30 secondes

Le 57e Super Bowl n’attire pas que des amateurs de football américain, mais aussi de grands annonceurs qui misent sur la chance de capter l’attention de plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde.

Le prix pour avoir une chance de profiter de cette vitrine est toutefois élevé. Certains annonceurs paient plus de 7 millions $ par tranche de 30 secondes de publicité, et cela ne comprend pas le coût pour produire l’annonce elle-même.

Cette année, les annonces de cryptomonnaie et des constructeurs automobiles seront moins présentes puisque ces secteurs sont confrontés à des problèmes. De grandes marques alimentaires comme M&M, des entreprises technologiques comme Google, des services de diffusion en continu comme Peacock et des marques d’alcool ont pris leur place.

Lorsque le Super Bowl LVII débutera dimanche soir avec les Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie à Glendale, en Arizona, les grands annonceurs seront en compétition pour attirer l’attention des téléspectateurs pendant la diffusion sur la chaîne américaine Fox ou ailleurs, comme à RDS ou CTV au Québec.

Cette année, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des vedettes à profusion, un humour léger et des chansons accrocheuses. Dans l’ensemble, les annonceurs délaissent les messages sombres ou l’humour outrancier qui auraient pu capter l’attention au cours des dernières décennies, mais dont le contexte n’est pas propice avec la pandémie, de l’incertitude économique et la guerre en Ukraine depuis l’invasion russe.

Une autre tactique que les annonceurs utilisent pour séduire les téléspectateurs est de recréer des films et des émissions de télévision. Cette année, le site de magasinage en ligne Rakuten fait sensation en faisant appel à Alicia Silverstone et à Elisa Donovan pour recréer une scène de la comédie Clueless des années 1990. Popcorners, une marque de collations de Frito-Lay, a ramené Breaking Bad, qui a été diffusé pour la première fois en 2008, avec les vedettes Bryan Cranston et Aaron Paul.

Parmi les autres annonceurs qui tentent de tirer profit du contenu préféré des années passées, il y a notamment la publicité de T-Mobile avec l’acteur John Travolta sur les airs de la chanson Summer Nights de Grease qui attire l’attention.

Si des annonces ont été diffusées avant le début du Super Bowl, il y a toujours quelques surprises. Dunkin’Donuts s’apprêterait à faire passer une annonce qui mettrait en vedette Ben Affleck et Jennifer Lopez, bien que la marque ne l’ait pas confirmé.

Stellantis, qui possède des marques de voitures Jeep et Ram, n’a pas voulu préciser le contenu de ses deux annonces et M&M a gardé sous silence le contenu de sa publicité après avoir déclaré que ses porte-parole en bonbons étaient en pause — ils sont cependant susceptibles de faire une apparition pendant le jeu.