Le marathon de la Maison d’Haïti, depuis 50 ans

« Le travail communautaire, c’est un travail de marathonien, c’est pas de la course de vitesse : au bout de 100 mètres, tu vas être essoufflé ! »

Marjorie Villefranche rigole, amusée par cette métaphore qu’elle répète souvent aux nouveaux employés qu’elle rencontre. Il faut dire que la directrice générale de la Maison d’Haïti a vu neiger depuis le début de son implication pour l’organisme, dans les années 1970.

Le Devoir la rencontre à la salle de spectacle de la Tohu, samedi après-midi, dans le cadre des célébrations du demi-siècle d’existence de l’institution dont la mission reste la même qu’à sa fondation : accueillir des personnes haïtiennes et immigrantes au Québec et améliorer leurs conditions de vie.

« Pour moi, 50 ans, ça veut dire qu’on est des bons marathoniens, se réjouit Mme Villefranche. On a tenu le coup, on suit le rythme. » Se définissant comme antiraciste et féministe, l’organisme offre des services aux nouveaux arrivants, tels que de l’aide pour remplir les papiers d’immigration ou trouver un logement, l’inscription aux cours de francisation ou de l’aide aux devoirs. Des camps de jour pour les enfants sont aussi proposés.

Pour Mme Villefranche, qui défend les intérêts des communautés noires depuis des décennies, les dernières années ont été synonymes d’une ouverture par rapport à la cause au Québec. « Il y a un momentum qui a été créé par l’affaire George Floyd [en 2020]. Il y a une porte qui s’est entrouverte, et il faut s’y engouffrer et ne jamais la refermer », affirme-t-elle avec le sourire.

Elle cite en exemple le Mois de l’histoire des Noirs, qui a lieu en février chaque année et qui connaît une visibilité croissante. « Dans les médias, c’est passé de quelque chose de littéralement folklorique à quelque chose d’important », note-t-elle. « Quand ça a commencé, on en parlait à peine dans les journaux, c’était marginal. Maintenant, ça a une grande visibilité et il y a des programmations artistiques basées autour de ça. »

Donner au suivant

Rencontré sur place, Pierre André ne tarit pas d’éloges sur la Maison d’Haïti. Arrivé au Québec en 2022, il a bénéficié de leurs conseils. « On m’a pris en charge complètement, le service est parfait », s’enthousiasme-t-il. « Ils m’ont aidé en me donnant des informations, en m’informant par rapport à mon avocat et en m’apprenant des choses sur la culture québécoise », ajoute-t-il.

Aujourd’hui, il est bénévole pour l’organisation. « J’essaie d’apporter à d’autres personnes l’aide que la Maison d’Haïti m’a donnée. »

Programmation spéciale

La programmation du 50e anniversaire de la Maison d’Haïti a inclus diverses activités à la Tohu, sur la rue Jarry. Sur la grande scène de la salle, deux tables rondes ont eu lieu en après-midi devant une vingtaine de personnes. Tenus dans une ambiance intimiste, les panels avaient pour thème « Résistances des communautés noires à travers le temps à Montréal : alliances, stratégies et transmissions ».

Diverses personnalités d’origine haïtienne et d’âges variés s’y sont exprimées, notamment à propos de leurs parcours et de ce qui les a poussées à s’impliquer pour les communautés noires au Québec.

Photo: Violette Cantin Le Devoir

La journée de célébrations comprenait d’autres activités, dont des animations pour les enfants en matinée et le vernissage d’une exposition d’artistes d’origine haïtienne, en fin d’après-midi.

Un gala visant à célébrer la réussite des communautés noires au Québec se tient en soirée pour conclure l’évènement. L’ex-gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean, la sénatrice Marie Françoise Mégie et le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, y seront notamment présents.

L’évènement affiche complet et devrait accueillir près de 900 personnes. « On va honorer les membres et ex-membres du conseil d’administration, puis il y aura un spectacle, explique Mme Villefranche. Il faut bien se gâter. » Elle sourit, puis elle ajoute : « Black joy ! »